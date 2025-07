Tragedija na italijanski plaži: kopal luknjo, nato ga je zasul pesek

Oče in trije otroci so na plaži, ki je okoli 90 kilometrov oddaljena od Rima, preživljali vroč poletni dan, ko se je zgodila tragedija, poroča italijanski časnik Corriere della sera.

Medtem ko je oče počival na brisači pod senčnikom, so se 17-letnik in njegova dva mlajša brata igrali na plaži in kopali luknjo.

Po ugotovitvah policistov je 17-letnik, ko je bila luknja globoka že več kot meter in pol, splezal vanjo. Kmalu zatem ga je zasul pesek. Mladoletnik je ostal zakopan, brez možnosti rešitve in brez kisika.