Tragedija na jezeru Tahoe: neurje zahtevalo osem življenj

V nenadnem silovitem neurju na jezeru Tahoe v Kaliforniji je v soboto umrlo osem ljudi, so sporočili reševalci, potem ko so v ponedeljek iz vode potegnili trupli zadnjih dveh pogrešanih. V vodo so popadali, ko se je njihova turistična ladjica prevrnila, od desetih ponesrečenih pa so uspeli rešiti le dva.

Očividka Gloria Brigantino je za BBC povedala, da se je nevihta razvila v nekaj minutah, nebo pa se je iz modrega obarvalo v grozeče črno. Sama je bila s skupino prijateljev na čolnu, a so se še pravi čas vrnili na obalo. Tam so bile številne družine, otroci so se kopali, na odru je igral ansambel.

Pol ure kasneje je bil oder pod vodo, močan veter je odnašal šotore in nadstreške, Brigantinova pa je naštela kar devet čolnov, ki so jih dva metra in pol visoki valovi prevrnili ali pometali na obalo. Prevrnil se je tudi čoln, na katerem je še malo prej uživala s prijatelji.

"Nekateri lastniki so jokali, ker so bili njihovi čolni popolnoma uničeni," je povedala in dodala, da so številni tvegali življenja, da bi pomagali izkrcati ljudi s turističnih ladjic.

Brigantinova je odraščala na jezeru Tahoe, zato ve, da se vreme tam lahko zelo hitro spremeni, a česa takšnega domačini niso doživeli že več deset let. Začelo se je kot topel poletni dan, na višku neurja pa je veter iz hribov prinesel celo sneg.