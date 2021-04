Tragedija na Kitajskem: moški z nožem napadel vrtčevske otroke

Napad se je zgodil v mestu Beiliu v kitajski avtonomni regiji Guangxi Zhuang na jugu države.

Osumljenec je v vrtec vstopil okoli 14. ure po lokalnem času in napadel skupino otrok in dva učitelja. Dva otroka sta zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka, 16 je ranjenih. Dva ranjena otroka sta v kritičnem stanju. Poškodovana sta tudi vzgojitelja.

Policija je moškega prijela, preiskava napada pa še poteka. Motiv za njegovo kruto dejanje še ni znan.

Vrtci na Kitajskem običajno sprejemajo otroke stare med tri in šest let. Tovrstni napadi z nožem na Kitajskem so žal zelo pogosti. Napadalci so običajno osebe s psihičnimi težavami, pogost motiv za napad je tudi maščevanje.