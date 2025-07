Tragedija na Krfu: Britanka umrla v razburkanem morju

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Čarovnik je bil zaposlen na luksuzni čezoceanski ladji. Njegov poklic je bil zabavati potnike na dolgih križarjenjih s svojimi magičnimi triki. Ker so se potniki zamenjali vsak teden, ni bilo nobene potrebe po tem, da bi se naučil nekaj več kot 20 trikov. Problem pa je nastal, ko si je nekoč kapitan ladje kupil papagaja in ta je zelo rad opazoval čarovnika pri delu. Čez čas je bistri papagaj spregledal čarovnikove trike in mu je začel med predstavami uničevati čarovniške trike z medklici, kot so: "Karto je dal v rokav!", "To ni isti klobuk!" ali "Pod mizo ga je skril!". Čarovnika je to močno frustriralo, kajti njegove točke občinstva niso več navduševale, nič pa ni mogel zoper papagaja, ker je bil kapitanova last. Potem pa je neke noči ladjo zajelo hudo neurje in potopila se je. Naslednje jutro sta se na istemu kosu lesa znašla čarovnik in papagaj. Povsem sama sta bila sredi oceana in gledala sta se brez besed. Tudi drugi dan sta se opazovala v tisini. Isto tretji dan. In nato je četrtega dne papagaj rekel: "Stari, vdam se... Kam si skril ladjo?"