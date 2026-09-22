Tragedija na Oktoberfestu: atrakcija Hangover 'zmečkala' varnostnika

Nesreča se je po poročanju nemških medijev zgodila v ponedeljek malo pred 22. uro pri atrakciji Hangover na münchenskem Oktoberfestu. 52-letni varnostnik, sicer srbski državljan, naj bi se v času nesreče nahajal na območju, kjer se ne bi smel zadrževati.

Po doslej znanih informacijah ga je zadel del atrakcije, na kateri obiskovalci z višine "padajo# proti tlom, in ga usodno stisnila.

Na kraj so prihiteli reševalci in poškodovanega moškega oživljali. Nato so ga v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico, kjer je v noči na torek umrl.

Območje okoli tragičnega dogodka so po nesreči zaprli, očividcem pa je bila na voljo tudi psihološka pomoč. Policija zdaj išče dodatne priče in poziva obiskovalce, ki so dogajanje morda posneli, naj jim predajo posnetke.

Na smrtno nesrečo se je odzval tudi münchenski župan Dominik Krause. "Moje misli so z družino ponesrečenega moškega in zaposlenimi pri atrakciji. Reševalcem se zahvaljujem za hitro posredovanje," je sporočil.