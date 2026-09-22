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Tragedija na Oktoberfestu: atrakcija Hangover 'zmečkala' varnostnika

München, 22. 09. 2026 10.16 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Hangover

Na Oktoberfestu v Münchnu se je zgodila tragična nesreča. 52-letnega varnostnika je pri atrakciji Hangover, stolpu za prosti pad, zadela in stisnila premična ploščad. Reševalci so ga oživljali in odpeljali v bolnišnico, kjer je ponoči zaradi hudih poškodb umrl. Policija preiskuje okoliščine nesreče in išče očividce, predvsem želijo morebitne videoposnetke dogodka.

Nesreča se je po poročanju nemških medijev zgodila v ponedeljek malo pred 22. uro pri atrakciji Hangover na münchenskem Oktoberfestu. 52-letni varnostnik, sicer srbski državljan, naj bi se v času nesreče nahajal na območju, kjer se ne bi smel zadrževati.

Po doslej znanih informacijah ga je zadel del atrakcije, na kateri obiskovalci z višine "padajo# proti tlom, in ga usodno stisnila.

Na kraj so prihiteli reševalci in poškodovanega moškega oživljali. Nato so ga v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico, kjer je v noči na torek umrl.

Območje okoli tragičnega dogodka so po nesreči zaprli, očividcem pa je bila na voljo tudi psihološka pomoč. Policija zdaj išče dodatne priče in poziva obiskovalce, ki so dogajanje morda posneli, naj jim predajo posnetke.

Na smrtno nesrečo se je odzval tudi münchenski župan Dominik Krause. "Moje misli so z družino ponesrečenega moškega in zaposlenimi pri atrakciji. Reševalcem se zahvaljujem za hitro posredovanje," je sporočil.

Hangover
Hangover
FOTO: AP

Gre že za drugi resnejši incident na letošnjem Oktoberfestu. V soboto se je med vožnjo nenadoma ustavila atrakcija Predator. Približno 40 obiskovalcev je zaradi okvare okoli sedem minut obviselo z glavo navzdol na višini približno 16 metrov.

Oktoberfest sicer vsako leto v München privabi več milijonov obiskovalcev. Letošnji bo trajal do 4. oktobra, za varnost pa po navedbah organizatorjev vsak dan skrbi približno 600 policistov ter več sto varnostnikov in reševalcev.

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