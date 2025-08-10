Svetli način
Tragedija na Portugalskem: v nesreči umrla celotna družina

10. 08. 2025

Počitnice na Portugalskem so se za družino iz Velike Britanije končale tragično. Med potjo na zasluženi dopust so bili udeleženi v prometno nesrečo, v kateri je umrlo šest oseb. Poleg mame, očeta in bratov dvojčkov je umrlo tudi dekle enega od bratov ter voznik drugega vozila.

Kot poroča Sky News, se je na Portugalskem zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je umrlo šest oseb. Štiričlanska družina iz Velike Britanije ter dekle enega od sinov je namreč med vožnjo proti končni dopustniški destinaciji na jugu Portugalske trčila v drugo vozilo.

V nesreči sta umrla 55- in 51-letna starša, njuna 20-letna dvojčka ter 19-letno dekle enega od bratov. Umrl je tudi 26-letni voznik v drugem avtomobilu.

Potovali so na svoje "tradicionalne in zaslužene počitnice", so nesrečo potrdile portugalske oblasti, ki so zaradi tragedije razglasile dvodnevno žalovanje.

Od družine se je medtem poslovil tudi britanski nogometni klub, za katerega sta igrala brata. "Afonso in Domingo sta bila v zadnjih letih sestavni del naše ekipe. Izguba te čudovite družine bo v lokalni skupnosti pustila veliko praznino. Odšli ste, a ne boste pozabljeni," so sporočili v objavi na družbenem omrežju.

