Tragedija napihljivega gradu: umrl še šesti otrok

"11-letni deček Chace Harrison je umrl v bolnišnici. V mislih smo z družinami vseh, ki trpijo zaradi tragedije," je ob tem dejal policijski komisar Darren Hine.

Deček je bil eden od devetih otrok, ki so padli v globino. V tragediji, ki je pretresla Avstralijo, je tako umrlo šest otrok, dva otroka ostajata v kritičnem stanju v bolnišnici, še en otrok pa okreva doma, je dodala policija.

V teku je preiskava, ki naj bi odgovorila na vprašanje, kaj je povzročilo tragedijo, med drugim preverjajo, kako močno je takrat pihal veter in kako je bil grad pritrjen ob tla.

Komisar Hine je dejal, da je njihova prednostna naloga zaslišanje vseh prič ter zbiranje in analiza forenzičnih dokazov. Na potek preiskave sicer vplivajo tudi psihološke travme, ki so jih utrpeli preživeli otroci in druge priče, je še dodal.

Napihljiv grad je bil sicer ena od dejavnosti, ki so bile otrokom usodnega dne na voljo. Pri gradu naj bi bilo v času tragedije okoli 40 otrok. Dogodek je videlo tudi več odraslih, ki so poškodovanim otrokom skušali nuditi prvo pomoč.

V Devonportu medtem žalujejo za žrtvami. Zanje in za njihove svojce so molili med nedeljsko mašo, pred šolo pa ljudje še vedno prinašajo cvetje v spomin na tragedijo.