Tujina

Tragedija ob Črnem morju: kombi z migranti zdrsnil v jezero, šest mrtvih

Burgas, 07. 11. 2025 20.46 | Posodobljeno pred 1 uro

Medtem ko je policija v bližini mesta Burgas poskušala ustaviti vozilo z romunsko registracijo, je to med begom zdrsnilo s ceste in zapeljalo v jezero. Šest migrantov je v nesreči umrlo.

Kombi, v katerem je bilo devet migrantov, ki so v Bolgarijo vstopili nezakonito, se je med policijskim pregonom prevrnil v jezero. Šest migrantov je umrlo na kraju nesreče. Do tragedije je prišlo blizu vzhodne črnomorske obale, poroča Euro News.

Policija je poskušala ustaviti vozilo z romunsko registracijo v bližini mesta Burgas v četrtek malo pred polnočjo. Po podatkih obmejne policije voznik ni upošteval policijskih znakov za ustavitev in se je poskušal izogniti cestnim pastem, ki jih je namestila policija. Voznik je nato izgubil nadzor nad vožnjo in kombi je zdrsnil s ceste, se prevrnil ter zapeljal v jezero ob avtocesti. 

Štirje drugi, med njimi tudi romunski voznik, so utrpeli lažje poškodbe. Na kraju nesreče so jim nudili prvo pomoč, nato pa so jih prepeljali v bolnišnico. Po prvih informacijah naj bi bili migranti iz Afganistana.

