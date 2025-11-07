Tragedija ob Črnem morju: kombi z migranti zdrsnil v jezero, šest mrtvih

Kombi, v katerem je bilo devet migrantov, ki so v Bolgarijo vstopili nezakonito, se je med policijskim pregonom prevrnil v jezero. Šest migrantov je umrlo na kraju nesreče. Do tragedije je prišlo blizu vzhodne črnomorske obale, poroča Euro News.

Policija je poskušala ustaviti vozilo z romunsko registracijo v bližini mesta Burgas v četrtek malo pred polnočjo. Po podatkih obmejne policije voznik ni upošteval policijskih znakov za ustavitev in se je poskušal izogniti cestnim pastem, ki jih je namestila policija. Voznik je nato izgubil nadzor nad vožnjo in kombi je zdrsnil s ceste, se prevrnil ter zapeljal v jezero ob avtocesti.

Štirje drugi, med njimi tudi romunski voznik, so utrpeli lažje poškodbe. Na kraju nesreče so jim nudili prvo pomoč, nato pa so jih prepeljali v bolnišnico. Po prvih informacijah naj bi bili migranti iz Afganistana.