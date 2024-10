Tragedija ob Kanalskih otokih: padla s križarke in umrla

V reševanje ponesrečenke so se nemudoma vključili helikopter francoske mornarice, reševalni čoln Royal National Lifeboat Institution ter reševalno letalo Kanalskih otokov, poroča Sky News. A njihova prizadevanja so bila zaman.

Prelivski otoki ali Kanalski otoki so skupina britanskih otokov ob francoski obali Normandije v Rokavskem prelivu, zahodno od polotoka Cotentin. Obsegajo dve ločeni bailiffovi okrožji: bailiffovo okrožje Guernsey in bailiffovo okrožje Jersey.

Tiskovni predstavnik francoske obalne straže je namreč v soboto povedal, da je njihov helikopter v morju našel žensko, ki je pred tem padla s krova križarke Virtuosa, in jo dvignil iz vode. A zdravniška ekipa je lahko nato le potrdila njeno smrt.

Križarka MSC Virtuosa se je v času nesreče nahajala severno od Les Casquetsa - severozahodno od Alderneyja. Po smrti potnice so njeno pot ustavili, trenutno pa je zasidrana v Southamptonu.

Lastnik ladje MSC Cruises je povedal, da je potnica na ladji prek krova padla 12. oktobra, ko je ladja plula proti Southamptonu. "S pomočjo oblasti smo kasneje našli njeno truplo," so dejali ter dodali, da jih je tragični dogodek prizadel, njihove misli pa da so v tem času z družino pokojne. "Zaradi spoštovanja do njihove zasebnosti dodatnih podrobnosti ne bomo posredovali."