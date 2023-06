Tragedija petih bogatašev svet boli bolj kot najhujša nesreča v Sredozemlju

Slovenski in tuji mediji so že več dni preplavljeni z novicami o skrivnostno izginuli podmornici Titan. Na njej je bilo pet potnikov, bogatašev, ki so za nevarno odpravo plačali slabih 230.000 evrov. Cel svet je bil na trnih. Na drugi strani Evrope, v precej bolj toplem Jonskem morju, se dogaja druga tragedija. Najhujša v zgodovini Sredozemlja. Teden po potopitvi ribiške ladje z migranti še vedno pogrešajo več sto oseb. A poročanje o tej temi ni bilo tako obsežno.

Kdo so osebe na podmornici? Kako so bile povezane s potniki potopljenega Titanika? Kako je zgrajena podmornica? Kakšna dovoljenja za plovbo je imela? Koliko kisika še imajo potniki? To je le nekaj vprašanj, o katerih v zadnjih petih dneh dneh, odkar je nenadoma izginil Titan, neprestano meljejo slovenski in tuji mediji. S psihološkega vidika je skrb popolnoma utemeljena, za nemški Spiegel pojasnjuje psihologinja Grite Hein. "Sočutje in empatija se povišata, če nam je prizadeta oseba bolj blizu oziroma podobna," razloži. A na drugi strani Evrope se je teden pred tem zgodila druga tragedija. Največja v zgodovini na tem območju ... Ki pa je v ljudeh vzbudila nekoliko manj zanimanja.

icon-expand Preživeli so nastanjeni v pristanišču v mestu Kalamata. Za nevarno pot čez Sredozemlje naj bi plačali od 5000 do 6000 evrov. FOTO: AP

V grških vodah se je prejšnjo sredo prevrnil ribiški čoln, na njem pa več sto oseb. Točno število ni znano, so pa iz vode po nesreči potegnili 78 trupel. Tudi otrok. Neznano število ljudi še pogrešajo, po nekaterih ocenah več kot 500. A našli jih ne bodo nikoli. Iskanje so namreč po slabih štirih dneh prekinili. Na ladji so bili migranti. Tudi tu se nemška psihologinja za razlago obrne k isti teoriji. "Lahko si predstavljate, da se nam zdi bolj verjetno, da bi se podali na podmorniško odpravo, kot zapustili domovino zaradi vojne," razloži Heinova. Družbena omrežja: teorije zarote in memi Svojo vlogo pri vzbujanju pozornosti javnosti imajo tudi družbena omrežja, prepletena z ugibanji in teorijami zarote, ki spodbujajo nove odzive uporabnikov. Med medijskimi vsebinami, ki pospešujejo širjenje novic, so tudi t. i. memi oziroma šale, ki nastanejo s pomočjo znanih medijskih vsebin, katerih vsebina se prilagodi želeni situaciji. Zanimanje publike pa v primeru ponavljajočih se tragedij upade, kar nesreče migrantov v Sredozemskem morju so. "V primerjavi z njimi je situacija podmornice precej edinstvena," komentira Heinova.

So pa tudi uporabniki družbenih omrežij opazili, da je poročanje o nesreči bogatašev in nesreči migrantov povsem različno. "Nesreča podmornice ob razbitini Titanika pušča grenak priokus. Vsi še vedno upamo, da bodo žrtve preživele! Obenem pa me to pušča brez besed, saj smo čisto brezbrižni do ljudi, ki se vsak dan utapljajo v Sredozemskem morju," je izpostavil eden od uporabnikov.

Heinova temu dodaja, da bi lahko mediji z ustreznim poročanjem podobno empatijo vzbudili tudi pri beguncih. "A to se zgodi le redko," izpostavlja. Na drugi strani se tudi ob poročanju medijev in nezanimanju publike novica o pogrešanih migrantih preprosto izgubi v poplavi drugih informacij. Seveda je razumljivo tudi to, da ne sočustvujemo z vsakim. "Prevelika mera empatije lahko vodi v izgorelost," opozarja nemški psiholog. Izginotje Titana Majhna podmornica z imenom Titan, ki je v lasti podjetja za podvodno raziskovanje OceanGate Expeditions, je izginila v nedeljo na oddaljenem območju severnega Atlantskega oceana. Da je ekspedicija izjemno tvegana, so potniki vedeli že pred potopom. Kot so dejali nekdanji udeleženci odprave, so morali pred potovanjem do razbitin podpisati več izjav, v katerih je bila trikrat omenjena možnost, da bodo med potovanjem umrli. Strokovnjaki pa izpostavljajo, da podmornica najverjetneje sploh ni imela varnostnih certifikatov.

Včeraj zvečer, nekaj ur po tem, ko je že minila možnost, da bi potniki v podmornici še imeli kisik, je OceanGate sporočil, da so v bližini Titanika našli razbitine. Člane posadke so razglasili za mrtve. Območje iskanja, ki je bilo dvakrat večje od ameriške zvezne države Connecticut, so sicer v torek in sredo zaznali podvodne zvoke. Grška nesreča V sredo, 14. junija, se je ob obalah Grčije prevrnil 30-metrski čoln, na katerem je bilo več sto oseb. Točno število potnikov ni znano. Po besedah rešenih prebežnikov jih je bilo na krovu več kot 700, od tega približno 100 otrok. Večina potnikov ladje, ki se je prevrnila približno 92 kilometrov od Peloponeza, ni mogla zapustiti. Reševalci so iz vode skupaj potegnili 78 trupel, približno 500 oseb pa ostaja pogrešanih. Grške oblasti so ob koncu prejšnjega tedna z iskalno akcijo zaključile. Za preučevanje okoliščin nesreče so prosile Evropski policijski urad (Europol), ki bo ugotovil, kdo je pri tihotapljenju migrantov igral ključno vlogo. Grški policisti so sicer že med reševanjem aretirali devet preživelih in jih obtožili smrti iz malomarnosti, trgovine z ljudmi in članstva v kriminalni združbi.