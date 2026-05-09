Tragedija pri Benetkah: kombi zapeljal v kanal, trije mrtvi

Reševalce so o prevrnjenem in delno potopljenem vozilu v kanalu obvestili davi ob 6.30. V vozilu je bilo v času nesreče devet potnikov.
Na prizorišču so posredovali številni gasilci, potapljači, reševalci in karabinjerji. Kljub temu so trije moški, ki so bili ujeti v vozilu, umrli na kraju nesreče. Po prvih ugotovitvah je bilo vseh devet potnikov tujih delavcev, poroča Ansa.
Vzrok nesreče za zdaj ni znan, preiskava natančnega poteka dogodkov pa še poteka.
