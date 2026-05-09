Tujina

Tragedija pri Benetkah: kombi zapeljal v kanal, trije mrtvi

Benetke, 09. 05. 2026 10.54 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
STA N.V.
Prevrnjen minibus pri Benetkah

V Chioggii blizu Benetk je davi kombi s tujimi delavci zapeljal s ceste in se prevrnil v kanal, pri čemer so umrli trije ljudje. Po podatkih reševalcev se je šestim potnikom uspelo rešiti iz vozila, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Reševalce so o prevrnjenem in delno potopljenem vozilu v kanalu obvestili davi ob 6.30. V vozilu je bilo v času nesreče devet potnikov.

Na prizorišču so posredovali številni gasilci, potapljači, reševalci in karabinjerji. Kljub temu so trije moški, ki so bili ujeti v vozilu, umrli na kraju nesreče. Po prvih ugotovitvah je bilo vseh devet potnikov tujih delavcev, poroča Ansa. 

Vzrok nesreče za zdaj ni znan, preiskava natančnega poteka dogodkov pa še poteka.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Finfer
09. 05. 2026 12.19
tuji delavci?? ali emigranti ki so delali na črno za par evrov na uro !!!
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Balerinke, ki letos ne smejo manjkati v vaši omari
Brez okončin s plesnimi gibi navdihuje milijone ljudi po vsem svetu
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Blanca
