Tragedija pri Mostarju: pijana voznika divjala, umrli trije člani družine

V vozilu proizvajalca renault sta v soboto zvečer sedela oba starša, devetletni sin in triletna hčerka. Triletnica je edina članica družine, ki je preživela. Zaradi hudih poškodb je še vedno v smrtni nevarnosti. Ob trku treh vozil je umrl še voznik avtomobila znamke BMW, šlo naj bi za bošnjaškega poslovneža, huje pa so se poškodovali tudi vsi trije njegovi sopotniki, stari med 24 in 45 let. Vsi poškodovani so še vedno v bolnišnični oskrbi, trupla umrlih so pripeljali v mrtvašnico, kjer bodo opravili obdukcijo, poroča Index.hr.