Tragedija pri Neaplju: umrli Italijan, Izraelka in britanski par

Od petih ljudi na krovu je preživel samo eden. Gre za moškega srednjih let z izraelskim državljanstvom, ki je potoval s svojo partnerko. Poleg nje so umrli še britanski par in italijanski voznik gondole. Poškodovani je v kritičnem stanju.

Reševalno akcijo, v katero je bilo vključenih kar 50 ljudi, sta močno ovirala močan veter in gosta megla. Na terenu so bili tako gasilci kot gorski reševalci. Ti so morali s pomočjo jermenov in vitlov enega za drugim na tla spraviti potnike v drugih kabinah, ki so po nesreči obvisele v zraku.

Nesreča se je zgodila, tik preden je kabina dosegla vrh gore Faito, od koder se odpira veličasten razgled na Neapeljski zaliv. Med turisti priljubljena točka je bila čez zimo zaprta, uradni začetek nove sezone je bil natanko teden dni pred tragedijo.