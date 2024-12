Tragedija pri Šibeniku: med vdorom strehe industrijskega objekta umrl moški

V industrijski coni v Šibeniku se je vdrla streha na objektu, ki naj bi bil še v gradnji. "Lahko potrdimo, da je ena oseba umrla. Gasilci so preprečili nadaljnje rušenje in zdravstvenemu osebju omogočili, da pristopi do ponesrečene osebe," je po poročanju Net.hr povedal Volimir Milošević, poveljnik JVP Šibenik. Dodal je, da preverjajo, ali je morda na kraju nesreče še kakšna oseba.

Iz šibeniške policije so potrdili, da je po vdoru strehe umrl 73-letnik. Dodali so, da še vedno poteka ogled kraja dogodka.

Objekt naj bi bil namenjen za servis ladijskih motorjev, generatorjev in ladijskih naprav.