Tragedija pri Slavonskem Brodu: 'Videl sem ranjene, videl sem vse ...'

"Slišalo se je kričanje, matere so jokale, klicale svoje otroke," pripovedujejo preživeli potniki grozljive nesreče avtobusa pri Slavonskem Brodu. Na Facebooku se je v čustveni objavi pokojnemu očetu – enemu od voznikov – poklonil tudi Adhurim Sylmetaj. "Vesel sem, da sem te objel, ko sem te odpeljal na avtobus, ko si se odpravil na pot, a bilo je premalo," je zapisal. Medtem pa je za hrvaške medije spregovoril prometni strokovnjak, ki svari, da sta dva voznika za tako dolgo in naporno pot med Nemčijo in Kosovom občutno premalo.

Danes zjutraj je z avtoceste pri Slavonskem Brodu zapeljal kosovski avtobus. V nesreči je umrlo deset ljudi, več kot 40 oseb je poškodovanih. Na avtobusu je bil tudi Ramo Gashi, ki je za HTV opisal pretresljive trenutke groze, ko je vozilo, na katerem je bilo skupno 69 oseb, zletelo s ceste. "Ko je v sekundi nekaj počilo, sem videl vse tiste ljudi, ves travnik tam spodaj, tisti kanal ob avtocesti," pripoveduje in v nadaljevanju opisuje grozljiv prizor. "Videl sem ranjene, mrtve, videl sem vse, brez roke, vse sem videl," je še vedno močno pretresen dejal hrvaškim novinarjem.

Na avtobusu, ki je iz Frankfurta peljal v Prištino, so bili večinoma kosovski državljani, ki so z dela v Nemčiji v Prištino potovali na letni dopust. "Na avtobus sem sedla v Ulmu, namenjena sem bila domov na Kosovo, kjer zaradi korone že dolgo nisem bila," pa pripoveduje potnica Gaši. "Avtobus je bil poln, potovanje je teklo dobro in mirno," pričenja svojo pripoved za 24sata 50-letnica, ki jo je kot po čudežu odnesla brez resnih poškodb. V Nemčiji živi že 24 let.

Nesreča se je zgodila v bližini cestninskih postaj. V prvih poročilih je hrvaška policija sicer navajala, da gre za makedonski avtobus, a so pozneje ugotovili in sporočili, da gre za vozilo s kosovskimi registrskimi tablicami. Promet je bil več ur prekinjen med priključkoma Slavonski Brod – zahod in vzhod v smeri Lipovca ter preusmerjen na obvozne poti. Gre za eno najhujših prometnih nesreč na hrvaških cestah v zadnjih 15 letih.

"Bilo je veselo, pomislila sem celo, da je vse skupaj videti predobro in imela sem nek občutek, da bi se nekaj lahko zgodilo, a sem vse skupaj pripisala vročini. Večina nas je spala, ker smo potovali že vso noč. In potem je v nekem trenutku začelo vse ropotati in pokati, stvari, ki smo jih imeli v avtobusu, so začele padati po nas. Pričelo se je vpitje, ženske so jokale in klicale svoje otroke. Nagibali smo se in pristali na boku. Ne vem, kako sem prišel iz vozila, vem le, da me je nekdo potegnil ven. Kmalu so bili okoli nas gasilci, policija in reševalci. Nikogar od umrlih nisem poznala. Še zmeraj se ne počutim dobro. Zdaj smo tukaj in čakamo, kaj bo z nami; vem le, da želim samo domov. Želim se zahvaliti vsem, ki so nam pomagali in nam še vedno pomagajo," je dodala.

Potnike, ki so hudo nesrečo preživeli brez večjih poškodb, so pristojni zdaj namestili v bližnji penzion v Slavonskem Brodu. Današnji dogodek želijo vsi skupaj čim prej pustiti za sabo, a spomin na to, kako je v trenutku umrlo kar 10 potnikov, bo ostal, piše omenjeni hrvaški portal. S tihim pogovorom zdaj skušajo pozabiti neprijetne prizore, ki so jim bili priča. Ne glede na to, da so jo odnesli brez večjih poškodb, pa so še vedno vidno pretreseni. Pri sebi nimajo ničesar, le tisto, kar so na hitro uspeli rešiti iz 'avtobusa groze' – to, kar so imeli pri roki ali v žepih. V mislih so z domačini s Kosova, družino, ki je mesece niso videli, pišejo hrvaški novinarji. Drug drugemu so v uteho, od šoka pa ne morejo ne jesti, ne piti. Edina želja je, da bi jim čim prej organizirali prevoz do doma.

