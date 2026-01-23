Tragedija pri sosedih: 80-letnik najprej ubil ženo, nato še sebe

Ker ni mogla stopiti v stik s sestro in svakom, je sestra 77-letnice v sredo pozno zvečer obiskala njun dom v Latisani, v italijanski pokrajini Videm. Vrata v hišo so bila odprta, v notranjosti pa jo je pričakal grozljiv prizor. Na hodniku je našla truplo 80-letnika, v spalnici pa še truplo sestre. O najdbi je takoj obvestila policijo, ki je ugotovila, da je bil par mrtev že nekaj dni. Preiskava je pokazala, da je moški najprej z udarcem s topim delom sekire ubil svojo ženo, medtem ko je spala. Nato naj bi si v prsni koš zaril nož.

Motiv za zdaj ni znan. Par je imel tri otroke, v zadnjem času pa nista imela spora ali kakšne druge situacije, ki bi lahko nakazovala na motiv. Preiskovalci preverjajo, ali je bilo v družini morda že kdaj prej prisotno nasilje.

Poslovilno pismo sprožilo alarm

Moški je pred dejanjem na kuhinjski mizi pustil sporočilo: "Storil sem to iz ljubezni, ne odpirajte vode, nasvidenje, otroci." Sporočilo, v katerem opozarja, naj ne odpirajo vode, je sprožilo alarm. Na kraju so tako posredovali gasilci, ki so pregledali vodovodni sistem in sistem plinskega ogrevanja. Pri tem sicer niso odkrili nobenih nepravilnosti, tako da so lahko kriminalisti in mrliški oglednik opravili forenzične preglede. V dnevni sobi so našli sekiro, s katero je moški ubil svojo ženo, pa tudi kuhinjski nož, s katerim naj bi si zadal smrtni udarec. Natančen čas in morebitne druge okoliščine umora in samomora bo pokazala obdukcija.