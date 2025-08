Tragedija pri sosedih: z avtomatsko puško ubil partnerja svoje bivše

Kot poroča Mojportal.hr, je domnevni vzrok umora ljubosumje. Po njihovih neuradnih informacijah je napadalec bivši partner ženske, ki živi v hiši, kjer se je zgodil umor. Tam je živel do nedavnega, po razhodu pa se je preselil v kraj blizu Garešnice. Njegova bivša partnerica je pred kratkim začela novo razmerje, umorjeni moški pa se je preselil k njej.

Umor se je zgodil kmalu zatem, ko je ženska sinoči na družbenih omrežjih objavila fotografijo s svojim novim partnerjem. Kmalu zatem je njen bivši vdrl v hišo in začel streljati.

"Morilec je ponorel, ker naj bi mu umorjeni mladenič prevzel dekle, zato se je odločil za to grozljivo dejanje. Ona je uspela pobegniti k sosedu, on pa je po hiši streljal z avtomatsko puško," je podrobnosti grozljivega zločina opisala soseda, ki je želela ostati anonimna. Po njenih besedah je bilo na kraju dogodka približno 50 policistov s puškami.

Po neuradnih informacijah portala Index.hr so osumljenca našli in aretirali pripadniki protiteroristične enote Lučko. Aretacija je sledila večurnemu iskanju, v katerem so sodelovale vse razpoložljive policijske sile. Policisti, oboroženi s puškami, so preiskovali okoliške gozdove in vasi do približno 3. ure zjutraj, ko so moškega našli in pridržali.