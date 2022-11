Tragedija: slovenska družina umrla ob strmoglavljenju helikopterja v Italiji

Štiričlanska družina, ki je počitnice preživljala v pokrajini Apulija na jugu Italije, je na otočje prispela v petek. Še isti večer bi se morali vrniti nazaj, a so polet s helikopterjem v petek zvečer zaradi slabih vremenskih razmer preložili.

"Tako so se odločili, da bodo tam ostali eno noč in se vkrcali na prvi jutranji let," nam pove Tatiana Belizzi, novinarka tiskovne agencije ANSA.

V soboto zjutraj je helikopter le poletel proti Foggii. Približno 40 kilometrov pred ciljem je izginil z radarjev. Radijska zveza je bila prekinjena. Nemudoma je na širšem, nedostopnem terenu stekla obsežna iskalna akcija. Območje so preletavali trije helikopterji, tudi v soboto v zahtevnih vremenskih pogojih, ob gosti megli. Razbitine helikopterja, v katerem je bila slovenska družina, so našli okoli druge ure popoldne. Žal nesreče nihče ni preživel.

Preiskava tragedije na vzhodni italijanski obali še ni zaključena, prav tako naj za zdaj preiskovalci še ne bi uradno potrdili identitet žrtev. Po doslej znanih podatkih naj bi ob slovenski družini, očetu, materi in dveh mladoletnih otrocih, življenje izgubili še trije italijanski državljani: oba pilota in zdravnik, ki se je vračal z dežurstva na otoku. Zdravnik naj bi se na polet vkrcal zadnji hip, potem ko se je prav zaradi slabega vremena odločil, da se namesto s trajektom domov raje vrne s helikopterjem.

"Kaj se je zgodilo, še ni povsem jasno, kar vemo do zdaj, je to, da so bile vremenske razmere zares neugodne. Na območju Gargana je divjala močna nevihta, bila je tudi zelo gosta megla. To bi lahko bile prve domneve, zakaj je prišlo to te strašne tragedije," še dodaja Belizzijeva.

Skupno torej sedem žrtev tragične nesreče je letelo s helikopterjem v lasti zasebne družbe. Odgovorni za pojasnila o okoliščinah nesreče v soboto niso bili na voljo.

"Dala vam bom številko karabinjerjev," nam je odgovorila uslužbenka družbe Alidaunia.

Italijanska družba sicer s helikopterji, primernimi tako za civilno kot tudi za vojaško letenje, zagotavlja redno povezavo med kopnim in med turisti zelo priljubljenim otočjem Tremiti.