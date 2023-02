Katastrofa stoletja: tragedija terjala že več kot 21.000 življenj

Več deset tisoč ljudi je že četrto noč preživelo v začasnih zatočiščih, potem ko so v uničujočih potresih izgubili svoje domove. Turški predsednik je potres označil za katastrofo stoletja, piše BBC. Množice tistih, ki so katastrofo preživeli, pa zdaj nimajo dostopa do osnovnih življenjskih potrebščin. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) zato opozarja, da se bo zgodila nova humanitarna katastrofa, razen če preživeli kmalu dobijo dostop do zatočišča, hrane, vode in zdravil.