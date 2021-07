Tragedija v Avstriji: Umrla bratca, stara pet in dve leti

Nesreča se je zgodila po nevihti, ko je v garaži, zaradi izpada električne energije, deloval bencinski generator. Ponoči so drevesa, ki so se podrla v nevihti, namreč padla na električne drogove in prekinila električno napajanje hiše. "Za take primere je moj brat kupil zasilni generator. Mislim, da so ga uporabili samo enkrat, da so ga preizkusili," je povedala ena od dveh sester očeta nesrečnih dečkov. V ponedeljek, ob 5.30, je oče vklopil generator, ki je bil nameščen v sobi poleg garaže, in se odpravil v službo, poročajo avstrijski mediji.

Sosed je okoli 8. ure napolnil generator, ki mu je že zmanjkovalo bencina, in ga ponovno vključil. "Nisem bil pozoren na prezračevanje," je povedal policistom. Ko so zjutraj mama in otroka šli v garažo pogledati stanje, so se ujeli v brez vonja in brezbarvno jezero ogljikovega monoksida.

75-letna babica, ki živi v lastnem gospodinjstvu na nekdanji kmetiji, je alarm sprožila okoli poldneva, ker ni slišala otrok, kako se igrajo in ropotajo. Zaradi težav s hojo, sama ni mogla preveriti stanja, zato je to naročila eni od svojih hčera, ki živi v sosednji vasi. Ta je prišla in naletela na tragedijo. "Po klicu okoli poldneva smo hitro prišli in videla sem Stefanie in fanta, ki so ležali na stopnicah, ki vodijo do garaže," je povedala teta dečkov. "Bil je čuden vonj zato sem možu samo zakričala naj odpre garažna vrata," je dodala.

Fantka sta umrla v graški univerzitetni bolnišnici, kjer jim ju kljub trudu ni uspelo rešiti. Njuno mamo so prepeljali v Regensburg, kjer je v tlačni komori priključena na ventilator. Oče fantkov pa je skrušen in je vso krivdo prevzel nase, in si očita, ker je pozabil odpreti okno.