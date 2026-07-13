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Tragedija v Bangkoku: požar zajel bar, umrlo 27 ljudi

Bangkok, 13. 07. 2026 06.13 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.S.
Požar v Bangkoku

V požaru, ki je ponoči zajel bar v priljubljeni četrti Chatuchak v Bangkoku, je umrlo najmanj 27 ljudi, še osem jih je v kritičnem stanju.

Gasilci so bili na kraj poklicani malo po polnoči po lokalnem času, ko so obiskovalci bara bežali skozi vhodna vrata, obdana z ognjem.

Po navedbah očividcev je požar izbruhnil v bližini odra in se hitro razširil. Oblasti vzrok požara še preiskujejo, je povedal premier Anutin Charnvirakul. Kot je pojasnil medijem, se je pogovarjal z glasbenikom, ki je nastopal v času incidenta. "Povedal mi je, da je zagorelo pri stikalu, nato pa so se stvari odvijale zelo hitro. Prišlo je do več eksplozij in vsi so skušali pobegniti."

"Mnogi se niso mogli rešiti, ker so šli v zadnji del stavbe in se skušali skriti pred dimom in plameni v stranišču, in tam smo našli večino trupel," je še dodal tajski premier.

Gasilcem naj bi plamene uspelo spraviti pod nadzor v približno pol ure, a kljub temu je umrlo približno devet moških in 18 žensk, več kot 60 pa se jih zdravi v bolnišnici, poroča BBC.

Prve ugotovitve kažejo, da je večina žrtev umrla zaradi vdihavanja dima. Po besedah guvernerja Bangkoka se je namreč ogenj hitro širil skozi vnetljivo notranjo dekoracijo na stropu bara, strupeni dim pa bi lahko povzročil izgubo zavesti.

To sicer ni prva takšna tragedija na Tajskem. Pred štirimi leti je v požaru v baru v mestu južno od Bangkoka umrlo 22 ljudi, leta 2009 pa je ogenj, ki je izbruhnil v nočnem klubu v prestolnici, zahteval 66 smrtnih žrtev.

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