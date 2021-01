Tragedija v BiH: v novoletni noči umrlo osem mladih ljudi

Na meji med Hrvaško in Bosno in Hercegovino, v kraju Posušje, kakšnih 50 kilometrov vzhodno od Mostarja, so danes dopoldan našli osem trupel mladih oseb, vsi so bili stari okoli 20 let. Po poročanju hrvaških medijev naj bi na vikendu praznovali novo leto, po neuradnih informacijah pa naj bi jih ubil plin, ki je uhajal iz agregata za električno napajanje.

V noči na prvi januar se je v Posušju, kraju na meji med Hrvaško in Bosno in Hercegovino (okoli 50 kilometrov vzhodno od Mostarja), zgodila huda tragedija. Na vikendu, kjer so praznovali novo leto, je namreč umrlo osem mladih ljudi, starih okoli 20 let. Novico je za hrvaški portal 24sata potrdila predstavnica Županije Zapadnohercegovačka Martina Medić. Po njenih besedah je bila tamkajšnja policija okoli 10. ure dopoldan obveščena o več najdenih truplih. Na kraju dogodka je policija, državno tožilstvo in druge pristojne službe, ki preiskujejo, kaj točno se je zgodilo. Po prvih neuradnih informacijah pa naj bil vzrok smrti plin, ki je uhajal iz agregata za električno napajanje. icon-expand