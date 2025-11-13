Svetli način
Tujina

Brodolom v bližini Krete: umrli trije migranti, več rešenih

Atene, 13. 11. 2025 12.11 | Posodobljeno pred 55 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
4

V nesreči plovila z migranti, ki je med močnim vetrom potonilo južno od grškega otoka Kreta, so umrli najmanj trije ljudje, zdaj pa iščejo morebitne preživele, je sporočila grška obalna straža. Ladja evropske agencije Frontex je pred tem že rešila 56 ljudi s ponesrečenega plovila.

Nesreča se je zgodila med močnim vetrom blizu najjužnejšega grškega otoka Gavdos, ki leži na migrantski poti. (slika je simbolična)
Nesreča se je zgodila med močnim vetrom blizu najjužnejšega grškega otoka Gavdos, ki leži na migrantski poti. (slika je simbolična) FOTO: AP

Po besedah tiskovnega predstavnika grške obalne straže se je nesreča zgodila med močnim vetrom blizu najjužnejšega grškega otoka Gavdos, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Otok leži na migrantski poti, ki jo uporabljajo tihotapci ljudi, ki delujejo v libijskih pristaniščih.

Na območju so v ponedeljek prestregli tudi čoln z 28 prebežniki, poroča AFP.

Agencija Združenih narodov za begunce (UNHCR) ocenjuje, da je med poskusom prečkanja morja na poti v Evropo na sredozemskih in zahodnoafriških atlantskih migrantskih poteh letos umrlo že več kot 1700 ljudi.

nesreča migranti plovilo kreta
Evropski parlament podprl kampanjo za varen in dostopen splav

Družini ženske, ki je umrla v strmoglavljenju, skoraj 25 milijonov evrov

wsharky
13. 11. 2025 13.24
+1
sem slišal, da se na teh ladjah z migranti prav tako prevažajo ogromne količine kokaina, a bi kdo o tem obvestil Slovenskega, Zeta, da bi njihova letala vadila streljanje tudi v sredozemlju?
bb5a
13. 11. 2025 12.54
+1
Preživele naj kar direktno vrnejo na obalo iz katere so prišli...
M E G A
13. 11. 2025 12.50
+1
Bravo hvala veter
Magic-G-spot
13. 11. 2025 12.45
+3
To niso nobeni migranti ampak ilegalni prebezniki tisti ki pa to podpirajo pa kriminalci ki bi jih bilo potrebno vklenit in jim sodit.
