Brodolom v bližini Krete: umrli trije migranti, več rešenih

Po besedah tiskovnega predstavnika grške obalne straže se je nesreča zgodila med močnim vetrom blizu najjužnejšega grškega otoka Gavdos, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Otok leži na migrantski poti, ki jo uporabljajo tihotapci ljudi, ki delujejo v libijskih pristaniščih.

Na območju so v ponedeljek prestregli tudi čoln z 28 prebežniki, poroča AFP.

Agencija Združenih narodov za begunce (UNHCR) ocenjuje, da je med poskusom prečkanja morja na poti v Evropo na sredozemskih in zahodnoafriških atlantskih migrantskih poteh letos umrlo že več kot 1700 ljudi.