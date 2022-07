Tragedija v Dolomitih bi bila lahko še večja, reševalci prešteli parkirane avtomobile

Prvotna poročila so govorila, da je ledenik, ki se je v nedeljo opoldne odlomil na Marmoladi, vzel pet življenj, še osem pa je bilo ranjenih. Ponedeljkovo poročilo pa je še bolj črno: smrtni davek je narasel na šest, v bolnišnici je devet ljudi, od tega sta dva v kritičnem stanju. Pristojni pa se bojijo, da to še niso končne številke. Reševalci so namreč prešteli avtomobile, ki še vedno stojijo na parkiriščih ob izhodiščih proti najvišjemu vrhu Dolomitov. Našteli so 16 zapuščenih vozil.

3343 metrov visoko goro na severu Italije je skušalo včeraj osvojiti več alpinistov, ko se je med Punto Rocco in Punta Penio odlomil vrh ledenika. Na njihovo pot je tako zgrmel plaz ledu, snega in kamenja. Za zdaj so potrdili šest žrtev, devet ranjenih so prepeljali v več bolnišnic v regijah Trentinsko - Zgornje Poadižje in Veneto, dva se še vedno borita za življenje. 18 ljudi so z gore uspeli rešiti, vendar reševalci še vedno ne vedo, ali so bili to vsi.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

V nedeljo zvečer so namreč pregledali parkirišča ob prelazu in jezeru Fedaia, odkoder vodijo poti proti vrhu, poroča RAI News. Našteli so 16 avtomobilov, katerih lastnikov še vedno niso locirali. "Trenutno še vedno ne vemo, če ti avtomobili pripadajo žrtvam in ranjenim ali morda komu, za katerega še niti ne vemo, da je pogrešan," je predstavnik province Trento Maurizio Fugatti priznal, da lokalne oblasti še vedno ne vedo, koliko planincev je pravzaprav plaz zasul. Jasno je le je, da sta bili v trenutku nesreče na gori najmanj dve ločeni alpinistični skupini.

Bodo pa pregledali še drugo stran gore, ki pripada pokrajini Belluno, če so se nekateri lastniki avtomobilov morda spustili do Malga Ciapele: "To je scenarij, ki še vedno vliva žarek upanja," je dejal predstavnik trentinske civilne zaščite Raffaele De Col.

icon-expand Območje nesreče pregledujejo tudi iz zraka. FOTO: AP

Masaker na gori Reševalna služba je v italijanščini in angleščnini objavila tudi brezplačno telefonsko številko, kamor ljudje lahko prijavijo, če se njihovi prijatelji ali sorodnike, morda niso vrnili z izleta na ledenik. Območje gore pregledujejo tudi z droni, območje pa je zaprto za ostale obiskovalce, še dodaja RAI-jeva novičarska spletna stran. Državljanstva žrtev oblasti še niso sporočile, italijanski mediji pa poročajo, da naj bi bili med njimi tudi tuji državljani, prav tako pa tudi gorski vodiči. Preiskovalci plaz na Marmoladi opisujejo kot "nepredstavljivo katastrofo, tak masaker, da bomo le s težavo identificirali posmrtne ostanke žrtev, saj je telesa razčetverilo". RAI navaja tudi besede enega izmed reševalcev, ki je bil nakraju tragedije med prvimi. "Ko smo ob pol enih dobili klic, so nam dejali, da se je odlomil vrh Marmolade, kar ni nič drugega kot velikanski kos ledu, ki je zadel vse, ki so bili na ledeniku," je dejal Luigi Felicetti. "Ko smo prišli, smo naleteli na nor prizor, povsod so bili velikanski kosi ledu in skal. Začeli smo iskati in našli prve žrtve," je pojasnil. Ob tem pa poudaril, da se ne sme kriviti gornikov: "Vsi so bili zelo dobro opremljeni, imeli so vrvi, dereze, a niso imeli sreče."

icon-expand Reševalci še vedno ne vedo, koliko plezalcev je bilo na ledeniku v nedeljo. FOTO: AP

Usodo alpinistov zapečatile previsoke temperature? Preiskava nesreče še poteka, tiskovni predstavnik italijanske zveze gorskih reševalcev Walter Milan pa je za RAI dejal, da bi bil vzrok lahko tudi vročinski val, ki Italijo drži v primežu že od sredine junija. Na vrhu ledenika so namreč izmerili rekodno visoko temperaturo, živo srebro se je povzpelo na 10 stopinj nad ničlo. "Taka vročina je res nenavadna, ekstremna je, to ni normalno," je opozoril. Strokovnjaki opozarjajo, da so podnebne spremembe povzročile bolj nestabilno visokogorje, ledeniki niso več v ravnovesju. "Gmote ledeniškega ledu so rezultat naravnega procesa, toda ko se temperature preveč narasejo, se poveča nevarnost zrušenja," pravi geolog na univerzi v Rimu Massimo Frezzotti.

icon-expand Globalno segrevanje tali sneg in led. FOTO: AP