Tragedija v Italiji: V avtomobilu našli mrtvo enoletnico

Italijansko družino je doletela huda tragedija. V avtomobilu, ki se je nahajal v bližini ene izmed stanovanjskih sosesk v Rimu, so namreč našli mrtvo enoletno deklico. Po besedah očividcev naj bi jo v vozilu pozabil oče. Policijska preiskava še poteka, uradni potek dogodkov še ni znan.

Po neuradnih informacijah italijanskih medijev naj bi oče deklico v avtomobilu pozabil na poti v vrtec za otroke zaposlenih na ministrstvu za obrambo.

Kot so sicer italijanskim medijem še dejali prisotni občani, naj bi deklico v avtomobilu prvi opazili vojaki, ki so se sprehajali po soseski. Ti so razbili avtomobilsko steklo in deklico poskušali oživljati, a žal neuspešno. Prispela je tudi nujna medicinska pomoč, ki enoletni punčki prav tako ni mogla več pomagati. Po prvih ugotovitvah italijanske policije je bila deklica mrtva že več ur, piše Rai.

Preiskovalci sedaj raziskujejo, ali je šlo za nesrečo ali namerni dogodek, oba starša so že poklicali na zaslišanje. Zaslišujejo tudi družinske prijatelje in znance.