V hudi prometni nesreči umrl nekdanji hrvaški nogometni reprezentant

Za Danas.hr je župan občine Vojnić Nebojša Andrić potrdil, da je umrl nogometaš NK Vojnić '95, še trije igralci pa so poškodovani, od tega dva kritično. Igralci so se domov vračali po treningu, jutri pa bi jih čakala domača tekma. Druga umrla oseba je bila v drugem avtomobilu. Neuradno so izvedeli, da je med mrtvimi tudi 39-letni Nikola Pokrivač, nekdanji hrvaški reprezentant in igralec Dinama, ki je bil voznik. Za Pokrivača je bila to prva sezona v četrtoligaški ekipi iz Vojnića.