Tragedija v 'kartonski škatli', zvok, ki buri duhove, in prenovljena Ilirija

Po tragediji v nočnem klubu, ki je vzela 59 mladih življenj, je Severna Makedonija zavita v žalost, jezni prebivalci Kočanov pa od pristojnih zahtevajo odgovore. Srbi se še vedno sprašujejo, ali je preplah na množičnih protestih povzročila uporaba zvočnega topa. Astronavtka slovenskega rodu Sunita Williams se je po devetih mesecih v vesolju končno vrnila na Zemljo. V Ljubljani so naposled le odprli Športni center Ilirija, najvrednejši športni objekt v prestolnici od odprtja dvorane in stadiona Stožice pred skoraj 15 leti. V tem tednu so znova blesteli naši športniki, sanjska moška Hrvaške pa sta se odločila, kdo bosta njuni izbranki.

Teden, ki je za nami, je zaznamovala grozljiva tragedija v nočnem klubu v Severni Makedoniji, v kateri je ugasnilo 59 življenj, skoraj 200 je bilo poškodovanih. Pirotehnika na odru med nastopom skupine DNK je zanetila požar, mladi obiskovalci pa iz stavbe v Kočanih, ki so jo pozneje poimenovali "kartonska škatla", niso mogli pobegniti. Edini zasilni izhod je bil namreč zaklenjen. Večina mladih je umrla v stampedu. Nad Severno Makedonijo je padla žalost, tragični dogodek pa je razkril dolg seznam varnostnih pomanjkljivosti. V Kočanih so morali razširiti pokopališče in izkopati grobove, v katere so nato pokopali žrtve.

Komunalni delavci na pokopališču v makedonskih Kočanih FOTO: AP icon-expand

Ker makedonski zdravstveni sistem, ki je že tako slab, ne more zdržati oskrbe vseh poškodovancev, so jih več kot 70 odpeljali v tujino. Štiri hudo opečene, ki so v smrtni nevarnosti, smo sprejeli tudi v Sloveniji – dva se zdravita v UKC Maribor, dva pa v UKC Ljubljana. Celo zdravstveni delavci, vajeni marsičesa hudega, so bili na robu solz.

Po študentskih protestih, ko je beograjske ulice po nekaterih ocenah preplavilo kar pol milijona ljudi, še vedno niso potihnila ugibanja o tem, kaj je nenadoma prestrašilo množico. Na spletu se je pojavila fotografija zvočnega topa za srbsko skupščino, eden od pripadnikov žandarmerije pa je priznal, da so oblasti v času protestov uporabile več zvočnih topov. Sodeč po dokumentih, ki jih je razkrila opozicijska poslanka, naj bi ministrstvo v preteklosti nabavilo kar 16 zvočnih topov. Srbski državni vrh uporabo zvočnega topa vztrajno zanika, notranji minister Ivica Dačić pa je novinarjem celo pokazal vozilo z napravo, ki naj bi jo ob srbski skupščini posneli med protesti 15. marca. "Gre za avdio opremo, glasnejši zvočnik. To je akustična naprava," je pokazal na opremo, nameščeno na vozilo.

Srbski notranji minister Ivica Dačić je novinarjem pokazal LRAD 450XL. FOTO: Bobo Pixsell icon-expand

Astronavtka slovenskega rodu Sunita Williams in njen kolega Barry Wilmore sta se skupaj z astronavtom Nickom Hagueom in kozmonavtom Aleksandrom Gorbunovom po več kot devetih mesecih bivanja na Mednarodni vesoljski postaji vendarle vrnila na Zemljo. V SpaceXovi kapsuli so se vrnili skozi Zemljino atmosfero, nato pa so se odprla štiri padala in poskrbela, da so varno pristali ob obali Floride. Prizor je bil neverjeten – okoli plovila se je namreč zbrala skupina delfinov, posadka pa je, ko so ji pomagali izstopiti iz plovila, veselo mahala in kar žarela.

Astronavta Butcha in Sunito, ki sta končno spet na Zemlji, so obkrožili delfini. FOTO: AP icon-expand

Na območju Umaga v hrvaški Istri so spet začeli rušiti nelegalno zgrajene objekte, ki jih lastniki, predvsem tujci, od prejema odločb o odstranitvi pred letom dni niso porušili sami. Akcija sicer teče po vsej Istri, po napovedih državnega inšpektorata pa bodo kmalu začeli odstranjevati tudi črne gradnje pri Pulju, na območju Šišana in Ližnjana, nato pa odstranjevanje razširili še na jug jadranske obale.

Rušenje črnih gradenj v Umagu FOTO: Bobo Pixsell icon-expand

Na domačih tleh pa so v tem tednu v Ljubljani odprli Športni center Ilirija, s katerim je mesto med drugim dobilo prvi pokrit olimpijski bazen. Tudi sicer gre pri 62,5 milijona evrov z DDV vrednem projektu za najvrednejši športni objekt v prestolnici od odprtja dvorane in stadiona Stožice pred skoraj 15 leti. Časovnica gradnje, ki se je začela leta 2022, se je sicer večkrat zamaknila, zaradi težav s pridobivanjem tehničnega dovoljenja pa v zadnjih mesecih tudi samo odprtje objekta. Svoje je pri zamudi dodal še lanski podtaknjen požar, ki je povzročil za 300 tisoč evrov škode.

Program ob odprtju Ilirije FOTO: Bobo icon-expand

V Kranju je ta teden odmevala zgodba o t. i. hiši groze, v kateri je v katastrofalnih razmerah bivalo 11 filipinskih delavcev, ki bodo za podjetje Arriva vozili avtobuse po Sloveniji; od odpadajoče fasade in plesni po stenah do majavega stopnišča, 2200 evrov mesečne najemnine in mraza. Kljub našemu razkritju, da so zaposleni v agenciji Workforce filipinske delavce v objektu obiskali večkrat, so ti zatrjevali, da hiše niso preverjali in da so o katastrofalnem stanju izvedeli šele iz medijev. Inšpektorji primer na terenu že preverjajo.

Hiša, v kateri v nehumanih razmerah bivajo filipinski delavci FOTO: POP TV icon-expand

Je pa toliko lepše čudežno preživetje slovenskega državljana Patrika Jagunića, ki ga je na Norveškem v družbi še dveh slovenskih državljanov zasul snežni plaz. V bolnišnici je v pogovoru z norveškimi novinarji opisal dramatičnih sedem ur, ki jih je preživel ujet pod metrom in pol snega. Na pomoč je poklical sam, potem ko se je dokopal do telefona. "Razmišljal sem tudi o tem, da bi obupal, toda moja volja do življenja in do tega, da še enkrat vidim ljudi, ki jih imam rad, je bila močnejša. Rad bi se zahvalil vsem, ki so me rešili, in reševalnemu psu Whiskeyju, ki me je našel," je dejal. Ena oseba se je iz morja, kamor jo je odnesel sneg, rešila sama, tretjo osebo pa še vedno pogrešajo.

Patrik Jagunić je spisal neverjetno zgodbo preživetja. FOTO: Posnetek zaslona icon-expand

Junakinja pravkar končane zime v smučarskih skokih Nika Prevc je svojo zmago na zadnji tekmi sezone v Lahtiju, ki je bila njena deseta zaporedna, skupno pa 15. v sezoni pospremila z zadovoljstvom. V zrak je zmagoslavno dvignila še veliki kristalni globus, ob tem je zimo kronala še z dvema naslovoma svetovne prvakinje in s svetovnim rekordom 236 m.

Nika Prevc s kristalnim globusom. FOTO: Profimedia icon-expand

Marčevska zimska pravljica se je sicer olepšala še z dvema slovenskima medaljama, bronasto Anamarije Lampič in zlato Jakova Faka. Ta je v izjemno slabih pogojih, močnem sneženju, ki se je mešalo z dežjem, do zmage prišel po kar desetih letih. Še posebej ponosen pa je bil zato, ker so tokrat zmago lahko v živo videli tudi njegovi otroci. 37-letnik namerava bogato kariero, v kateri je osvojil dve olimpijski kolajni in kar pet na svetovnih prvenstvih, skleniti po prihajajoči olimpijski sezoni, ko pa Pokljuke ni na koledarju svetovnega pokala, zato je zadnjič nastopil pred domačimi navijači in pokljuški delavci so mu pripravili krajše slovo.

Zadnje domače solze Jakova Faka FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Los Angeles Lakersi po senzacionalnem prihodu Luke Dončića iz Dallasa igrajo odlično. Kljub težavam s poškodbami so zmagali trikrat zapored, poleg vse boljših predstav slovenskega zvezdnika pa je v zadnjem času ključno vlogo odigrala odlična obramba jezernikov, ki kljub napovedim s Slovencem ne trpi, ravno obratno.

Luka Dončić blesti v kateremkoli dresu. FOTO: AP icon-expand

Medtem se je na VOYO zaključil šov Sanjski moški Hrvaške, v katerem sta Šime Elez in Miloš Mičović iskala ljubezen! Šime se je odločil za Slovenko Vanjo, Miloš pa za Maidi. Oba sta ta teden obiskala Ljubljano in našo medijsko hišo, kjer sta si vzela čas za fotografiranje in druženje.

Miloš in Šime FOTO: POP TV icon-expand

V tem tednu so znova prišli na svoj račun ljubitelji kuhanja. Na male zaslone se je namreč vrnila nova sezona priljubljene kuharske oddaje MasterChef Slovenija. Devetnajsterica si je morala predpasnike in s tem mesta na tekmovanju še izboriti. Sodniki Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so preverjali njihovo znanje na devetih osnovnih kuharskih področjih, le najboljši v vsakem krogu so se lahko povzpeli na balkon. Na koncu so se sodniki poslovili od treh kuharjev in prava bitka se je pričela. Po številnih kuharskih izzivih, tako skupinskih oziroma v parih kot individualnih, bomo dobili zmagovalca, ki bo domov odnesel 50.000 evrov.

Vsi tekmovalci oddaje MasterChef Slovenija, 11. sezona FOTO: POP TV icon-expand

Vsako nedeljo pa lahko spremljate tudi nove oddaje Ane Praznik in mojstrov v Delovni akciji, ki so v preteklih sedmih letih prenovili več kot 70 domov. Nova sezona priljubljene oddaje Delovna akcija se je začela v savinjski regiji v Petrovčah. Ana, Bojan in delavci so tokrat pomagali družini, ki se sooča z gibalnimi omejitvami.

Na male zaslone se je vrnila Delovna akcija. FOTO: POP TV icon-expand