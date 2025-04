Tragedija v Keniji: Lev ubil 14-letnico

Na obrobju Nairobija je lev ubil 14-letno deklico, je sporočila kenijska služba za divje živali (KWS). Deklica se je po navedbah agencije za varstvo narave zadrževala na ranču ob narodnem parku Nairobi. Alarm je sprožil drug najstnik in lokalne oblasti so sledile sledi do bližnje reke Mbagathi, kjer so našli truplo osnovnošolke. Leva niso našli, so pa postavil past in aktivno iščejo žival. Agencija je dodala, da so sprejeli dodatne varnostne ukrepe, da bi preprečili nadaljnje napade, poroča BBC.