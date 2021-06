V parkiranem avtomobilu v Kninu našli mrtvega otroka

Okoli 15. ure popoldan so v Kninu, v parkiranem avtomobilu, našli truplo otroka, je za Dnevnik.hr potrdil tiskovni predstavnik šibensko-kninske policije Šime Pavić. Okoliščine dogodka še niso znane."Ne želimo predpostavljati, kako je do tega prišlo. To bo ugotovila kriminalistična preiskava," je dejal. "V šoku so tako kriminalisti kot ljudje, ki so ga našli." Pavić je potrdil še, da gre za predšolskega otroka.

Hrvaški Index.hr navaja neuradne informacije, da je otrok umrl zaradi vročine, našli so ga v zaklenjenem avtomobilu.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz) so pred leti opozorili, da vročina v parkiranem avtomobilu hitro naraste in ubija. Otroci so še posebej ogroženi, saj se njihovo telo segreje tri- do petkrat hitreje kot telo odraslih, njihovo znojenje še ne deluje tako dobro kot pri odraslih, ne morejo si sami pomagati, se odpeti in zapustiti avtomobila.