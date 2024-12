Tragedija v Magdeburgu: družinam in žrtvam darovali preko 600.000 evrov

Mestna uprava v nemškem Magdeburgu je sporočila, da so ljudje za žrtve smrtonosne tragedije na božičnem sejmu, ki se je zgodila pred dobrim tednom dni, in njihove sorodnike darovali 615.227,91 evra. Kot poroča Deutsche Welle , je mestna uprava doslej v ta namen zabeležila več kot 5600 donacij.

"Pripravljenost prebivalstva, da ljudem na pomoč priskočijo na tak način, je impresivna. To je dokaz velike solidarnosti, široke podpore in občutka skupnosti, ki ga trenutno čutimo v Magdeburgu," je dejala županja Magdeburga Simone Borris. "To je dokaz, da naše mesto drži skupaj. To nam daje moč in upanje v prihodnost," je dodala.

Povedala je tudi, da so njene misli s petimi smrtnimi žrtvami, žalujočimi in številnimi ranjenimi. "Pa tudi s številnimi službami za pomoč."