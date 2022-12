Tragedija v Nemčiji: 27-letnik z nožem napadel deklici na poti v šolo

Nemška policija je v zavetišču za begunce blizu kraja napada aretirala 27-letnega moškega, za katerega pravijo, da je prosilec za azil iz Eritreje. Policisti so ga našli s poškodbami in nožem, za katerega sumijo, da ga je uporabil v napadu. Pridržali so še dva moška. Osumljenec je pod policijskim nadzorom v bolnišnici, kjer se zdravi zaradi neopredeljene poškodbe. Preiskovalci motiv za napad še ugotavljajo, prav tako pa preiskujejo, ali so se žrtvi in napadalec poznali, preden se je napad zgodil. 13-letnica okreva po poškodbah, ki niso smrtno nevarne, poročajo lokalni mediji. Obe deklici imata sicer nemško državljanstvo.