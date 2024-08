Tragedija v Novem Sadu: v požaru umrla šestčlanska družina

Požar je izbruhnil okoli 2.30, ko je družina spala. Ognjene zublje je opazil bližnji sosed, ki je nemudoma stekel do hiše. "Kričal sem, jih klical, nihče se mi ni oglasil. Stekel sem do vrat in tolkel, jih poskušal razbiti, a mi ni uspelo, nato pa sem poklical gasilce," je za srbski portal Telegraf.rs povedal pretreseni sosed.

Trenutno pristojne službe opravljajo ogled kraja dogodka. Podpredsednik srbske vlade in notranji minister Ivica Dačić je sporočil, da je v tragediji umrlo šest oseb: starša in njuni štirje mladoletni otroci. Po poročanju Blica gre za otroke, stare dve, štiri, pet in sedem let.