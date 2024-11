Tragedija v porodnišnici, požar zajel enoto intenzivne nege novorojenčkov

Uradniki so povedali, da se je požar začel v enoti intenzivne nege, nato pa se je hitro razširil po oddelku, kjer je bilo nastanjenih 55 novorojenčkov. Reševalna akcija se je začela približno 30 minut po izbruhu požara, časa za evakuacijo pa ni bilo več. V času, ko so na kraj prihiteli gasilci, so oddelek namreč že zajeli plameni in dim. Morali so prebiti okna, da so lahko dosegli novorojenčke, 45 so jih rešili in so že na zdravljenju, piše CNN.

Velika tragedija je prizadela mesto Jhansi v zvezni državi Utar Pradesh. Deset novorojenčkov, ki so komaj prišli na svet in šele dobro zaživeli, je postalo žrtev velikega požara.

Kaj je sprožilo požar, ni jasno. Iz kabineta ministra za zdravje so sporočili, da bodo podprli družine žrtev in temeljito preiskali incident. "Odkrili bomo odgovorne za to tragedijo in strogo ukrepali. Vlada v tem težkem času nudi vso podporo družinam," je poudaril namestnik ministra, ki je obiskal bolnišnico.

Dogodek je sicer sprožil vrsto vprašanj o varnostnih ukrepih bolnišnice. V enoti za intenzivno nego so bili nameščeni požarni alarmi, vendar so starši in priče povedali, da se niso sprožili, tako da je bolnišnico osebje ukrepalo šele, ko so zavohali dim. "Če bi varnostni alarm deloval, bi lahko ukrepali prej in rešili več življenj," so dejali starši.

Požari v Indiji so sicer zelo pogosti, ker gradbeniki in prebivalci pogosto ne upoštevajo gradbenih zakonov in varnostnih predpisov. Zaradi slabega vzdrževanja in pomanjkanja ustrezne gasilske opreme pa je tudi vse več smrtnih žrtev.