Tragedija v Sarajevu: Mladoletni vnukinji naj bi zadavili svojo babico

Policija v Sarajevu je potrdila, da so bili v soboto zvečer obveščeni o smrti starejše ženske. Kot neuradno poroča bosanski portal Avaz, sta mladoletnici z babico uživali alkohol, nakar je med njimi prišlo do prepira. Vnukinji naj bi nato babico zadavili, policijo pa sta skušali prepričati, da je šlo za naravno smrt.

Obdukcija je kasneje pokazala, da je bila starejša ženska umorjena. Na kraju zločina naj bi se nahajal še en mladoletnik, ki ga je policija pridržala. Njegov odvetnik trdi, da pri umoru ni sodeloval.

Policija podrobnosti primera ni želela komentirati, pojasnili so le, da je v teku preiskava. Potrdili so, da so pridržali več mladoletnih oseb.