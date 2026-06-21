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Tragedija v Španiji: pri skoku v vodo umrli trije dečki

Tarragona, 21. 06. 2026 12.41 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Plaža v Tarragoni

Kljub temu, da je na plaži blizu Tarragone na severovzhodu Španije zaradi močnih valov plapolala rumena opozorilna zastava, je šest dečkov skočilo s skal v morje. Eden je umrl takoj, dva pozneje v bolnišnici. Trije so izplavali sami.

Tragična nesreča se je zgodila v petek na plaži Arrabassada blizu Tarragone na severovzhodu Španije. Skupina šestih fantov je na območju Cova del Gos skočila s skal v morje. Trem je uspelo priplavati nazaj na obalo, ostale pa so morali iz močnih valov reševati, poroča Times of Malta.

12-letni deček je kljub oživljanju umrl na kraju nesreče, dva trinajstletnika pa so v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico, kjer sta pozneje umrla.

Predsednik Katalonije Salvador Illa je sporočil, da ga je smrt dečkov globoko užalostila. Kot je zapisal na omrežju X, "v času takšne žalosti ni besed". Izrazil je podporo njihovim družinam ter se zahvalil zdravstvenim delavcem in reševalcem.

Tragedija je pretresla Tarragono, mestni svet je razglasil tridnevno žalovanje.

"Ne smemo tvegati po nepotrebnem. Ljudje pod nobenim pogojem ne smejo skakati s skal," pa je opozoril župan Tarragone Ruben Vinuales.

Preiskava dogodka poteka.

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