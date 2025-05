Tragedija v Srbiji: v nesreči na domači kmetiji umrla skoraj cela družina

Zgodilo se je okoli 17. ure. Kot poročajo srbski mediji, je eden od družinskih članov po nesreči padel v jamo, ostali pa so ga poskušali rešiti. A pri tem so vsi umrli, najverjetneje zaradi zastrupitve. Koncentracija amoniaka je bila verjetno tako visoka, da je vsak, ki se je nagnil nad jamo, takoj omedlel.

Po informacijah lokalnih oblasti in reševalnih služb so med mrtvimi trije člani iste družine – dedek, sin in vnuk – ter sosed, ki je poskušal pomagati. Še eno žensko, ki je bila prav tako prisotna na kraju dogodka – šlo naj bi za babico – so zaradi hudih znakov zastrupitve prepeljali v bolnišnico v Aranđelovcu, a je tudi ona pozneje umrla, poroča Kurir.