Tragedija v Tuzli: v požaru v domu za ostarele umrlo enajst ljudi

V požaru, ki je v torek zvečer izbruhnil v domu za ostarele v Tuzli na severovzhodu Bosne in Hercegovine, je po zadnjih podatkih umrlo enajst ljudi, še 35 je poškodovanih – med njimi gasilci, policisti in zdravstveni delavci.

Požar je izbruhnil v torek okoli 20.45 v sedmem nadstropju doma za ostarele. Na posnetkih s kraja dogodka, ki so jih objavili lokalni mediji, je videti požar v zgornjem nadstropju stavbe doma za ostarele. Gasilci so ga kmalu spravili pod nadzor. Kot je za medije povedala tiskovna predstavnica policije, je v požaru umrlo deset stanovalcev, okoli 20 ljudi, med njimi gasilci, policisti, zdravstveni delavci, zaposleni in stanovalci doma, pa je potrebovalo zdravstveno oskrbo.

Stanovalci pretreseni

Fotoreporter Dnevnega Avaza se je pogovarjal s stanovalci doma, ki so šokirani in prestrašeni. Kot je povedala Ruža Gajić, je že ležala v postelji, ko je slišala, da nekaj poka. "Sem v tretjem nadstropju, takoj sem poklicala recepcijo, a se nihče ni oglasil. Pogledala sem skozi okno in videla, da nekaj pada. Nato se je nekdo pojavil in vprašal, ali smo v nevarnosti. Rekla sem, da ne, ampak da vidim dim in da dežuje," je opisala. V svojo sobo se ne more vrniti, vprašali so jo, ali ima kam iti. "Jaz bom šla, ampak skrbi me za druge. Veliko je stanovalcev, ki ne bodo dovolj pozorni, ne znajo odklopiti elektrike ... V najvišjih nadstropjih so nastanjeni nepokretni," je še dejala.

Vzrok požara še ni znan