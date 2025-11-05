Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Tragedija v Tuzli: v požaru v domu za ostarele umrlo enajst ljudi

Tuzla, 05. 11. 2025 07.27 | Posodobljeno pred 3 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
0

V požaru, ki je v torek zvečer izbruhnil v domu za ostarele v Tuzli na severovzhodu Bosne in Hercegovine, je po zadnjih podatkih umrlo enajst ljudi, še 35 je poškodovanih – med njimi gasilci, policisti in zdravstveni delavci.

Več videovsebin
  • Posnetki z dronom v Tuzli
    00:53
    Posnetki z dronom v Tuzli
  • Tragedija v Tuzli: v požaru umrlo deset ljudi
    02:48
    Tragedija v Tuzli: v požaru umrlo deset ljudi

Požar je izbruhnil v torek okoli 20.45 v sedmem nadstropju doma za ostarele. Na posnetkih s kraja dogodka, ki so jih objavili lokalni mediji, je videti požar v zgornjem nadstropju stavbe doma za ostarele. Gasilci so ga kmalu spravili pod nadzor.

Kot je za medije povedala tiskovna predstavnica policije, je v požaru umrlo deset stanovalcev, okoli 20 ljudi, med njimi gasilci, policisti, zdravstveni delavci, zaposleni in stanovalci doma, pa je potrebovalo zdravstveno oskrbo.

Stanovalci pretreseni

Fotoreporter Dnevnega Avaza se je pogovarjal s stanovalci doma, ki so šokirani in prestrašeni. Kot je povedala Ruža Gajić, je že ležala v postelji, ko je slišala, da nekaj poka. "Sem v tretjem nadstropju, takoj sem poklicala recepcijo, a se nihče ni oglasil. Pogledala sem skozi okno in videla, da nekaj pada. Nato se je nekdo pojavil in vprašal, ali smo v nevarnosti. Rekla sem, da ne, ampak da vidim dim in da dežuje," je opisala. 

V svojo sobo se ne more vrniti, vprašali so jo, ali ima kam iti. "Jaz bom šla, ampak skrbi me za druge. Veliko je stanovalcev, ki ne bodo dovolj pozorni, ne znajo odklopiti elektrike ... V najvišjih nadstropjih so nastanjeni nepokretni," je še dejala.

Vzrok požara še ni znan

Vzrok požara sicer še ni znan, policija je napovedala, da bo, ko bodo razmere to dopuščale, opravila celovito preiskavo.

Predsednik predsedstva BiH Željko Komšić je izrekel sožalje družinam žrtev in zaželel hitro okrevanje poškodovanim. Predsednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić pa je požar označil za katastrofo ogromnih razsežnosti.

požar tuzla dom za ostarele bih tragedija smrt
Naslednji članek

Tovorno letalo eksplodiralo kmalu po vzletu: umrlo sedem oseb

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330