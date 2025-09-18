Zaradi zastrupitve z limoncellom umrla mlada zaročenca. Pridržali natakarja

Dan po božiču so v vietnamskem Hoi Anu 33-letno Greto Otteson in njenega 36-letnega zaročenca Arna Quintona našli mrtva. Par je drug ob drugem umrl zaradi zastrupitve z limoncellom. Alkoholna pijača je bila božično darilo Gretinih staršev, ki sta ga prejela po njunem obisku v Vietnamu. Obupana družina si več mesecev po njuni smrti še vedno želi pravice ter pregona odgovornih.

Novembra lani sta 71-letni Paul Otteson in 70-letna Susan Otteson odpotovala v Vietnam, kjer je njuna 33-letna hči Greta živela s svojim partnerjem. Takrat sta zakonca prvič spoznala 36-letnega Arna Quintona, par pa je kmalu za tem oznanil zaroko. "Bilo je čudovito, res smo bili srečni," se tistega trenutka spominja Paul.

Med njunim obiskom v Hoi Anuju je družina večkrat jedla v znani italijanski restavraciji Good Morning Vietnam, kjer so uživali v hrani in na koncu prejeli brezplačne požirke domačega limoncella. Nekaj tednov po vrnitvi domov, sta se tako starša domislila, da bi lahko hčeri in njenemu zaročencu za božič podarila nekaj steklenic limoncella. Naročila sta jih, par pa je nato darilo prejel na dom. Dan po božiču je Greta staršema poslala, da ima "najhujšega mačka doslej" ter da vidi črne lise. Zavrnila je njun predlog, naj obišče zdravnika, ter dejala, da bo glavobol skušala prebroditi s počitkom. A iz spanca se nato ni nikoli več zbudila. 33-letnico in njenega 36-letnega zaročenca so našli mrtva v vili v Hoi Anuju.

Obdukcija je kasneje pokazala hudo zastrupitev z metanolom, nevarnim industrijskim alkoholom, ki je cenejši od etanola, a za človeka smrtonosen. Po podatkih dobrodelne organizacije Zdravniki brez meja (MSF) se v jugovzhodni Aziji več sto ljudi vsako leto zastrupi z metanolom.

Februarja pridržali natakarja, restavracija še vedno odprta

Februarja so obtožnico spisali zoper natakarja, ki naj bi pripravil limoncello iz mešanice 70-odstotnega medicinskega alkohola, vode, limonine lupine in sladkorja. Vse od takrat je moški v priporu, zaradi kršitve predpisov o varnosti hrane pa mu grozi do 15 let zapora. Preiskava sicer še vedno poteka.

Družina je dejala, da vse od takrat od policije ni prejela nobenih novih informacij. Po njuni smrti sta že prejela pepel ljubjenih oseb, vendar pa ju za zdaj še nista pokopala, čeprav si tega želita. "Tega ne moremo storiti, dokler ne dobimo ustreznega zaključka," je dejal Gretin oče. Starše so sicer opozorili, da preiskave v Vietnamu trajajo dolgo. A kot pravita, brez zaključka ne moreta nadaljevati z življenjem. "Susan me vsako jutro vpraša, ali so kakšne nove novice. In vedno ji moram povedati, da jih ni," je za BBC dodal 71-letni Paul. Družina je razočarana tudi nad dejstvom, da restavracija še naprej obratuje in se javno ni opravičila. "Obnašajo se, kot da se ni nič zgodilo," je dejal oče pokojne, ki si z ženo želi le, da bi bilo pravici zadoščeno: "Da bi imenovali odgovorne in sprožili pregon."

