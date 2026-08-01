Tragedija v Zagorju: zgorela hiša, umrli oče in dva sinova

"Žal prve informacije kažejo, da so umrli dva mladoletnika in njun oče. To je tragedija za celotno območje. Čakamo na uradne informacije, da bomo lahko razglasili dan žalovanja, " je medijem povedal župan Marko Kos .

Policijska uprava Krapina-Zagorje je ob 7.24 prejela prijavo o požaru v družinski hiši v Svetem Križu Začretju. Požar so pogasili gasilci Javne gasilske brigade Zabok in Prostovoljnega gasilskega društva Sveti Križ Začretje, ki so v hiši naleteli na tri mrtve osebe, poroča Net.hr.

Okoliščine dogodka še niso povsem jasne, preiskava poteka. Sosedje namreč pripovedujejo, da so slišali tri strele, ki jim je nato sledila še eksplozija, ki je zanetila požar.

Portal Zagorje International poleg tega povzema besede, ki jih je oče le malo prej zapisal na družbeno omrežje. Bil je razočaran, ker da je njegovo življenje zaznamovano z lažmi zaradi domnevne nezvestobe njegove partnerice. Teorija, da je ubil sinova in si sodil sam, ni izključena.

V hiši je sicer živela štiričlanska družina. Oče in sinova so bili doma, mama pa je bila v času tragedije v službi.