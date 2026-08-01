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Tragedija v Zagorju: zgorela hiša, umrli oče in dva sinova

Sveti Križ Začretje, 01. 08. 2026 18.12 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Hrvaška policija

V kraju Sveti Križ Začretje na Hrvaškem je v družinski hiši izbruhnil požar. Gasilci so v njej naleteli na tri trupla, po poročanju hrvaških medijev gre za očeta in dva mladoletna sina. Policisti vzrok smrti še preiskujejo – sosedje namreč pripovedujejo, da so pred izbruhom ognja slišali tri strele.

Policijska uprava Krapina-Zagorje je ob 7.24 prejela prijavo o požaru v družinski hiši v Svetem Križu Začretju. Požar so pogasili gasilci Javne gasilske brigade Zabok in Prostovoljnega gasilskega društva Sveti Križ Začretje, ki so v hiši naleteli na tri mrtve osebe, poroča Net.hr.

"Žal prve informacije kažejo, da so umrli dva mladoletnika in njun oče. To je tragedija za celotno območje. Čakamo na uradne informacije, da bomo lahko razglasili dan žalovanja," je medijem povedal župan Marko Kos.

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Okoliščine dogodka še niso povsem jasne, preiskava poteka. Sosedje namreč pripovedujejo, da so slišali tri strele, ki jim je nato sledila še eksplozija, ki je zanetila požar.

Portal Zagorje International poleg tega povzema besede, ki jih je oče le malo prej zapisal na družbeno omrežje. Bil je razočaran, ker da je njegovo življenje zaznamovano z lažmi zaradi domnevne nezvestobe njegove partnerice. Teorija, da je ubil sinova in si sodil sam, ni izključena.

V hiši je sicer živela štiričlanska družina. Oče in sinova so bili doma, mama pa je bila v času tragedije v službi.

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