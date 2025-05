Tragedija zdravnice iz Gaze: zadnje slovo od devetih otrok

Jahja, Rakan, Ruslan, Džubran, Eve, Rival, Sajden, Lukman, Sidra. Devet otrok, najmlajša je imela komaj sedem mesecev, najstarejši je dopolnil 12 let. Bratci in sestrice, vsi mrtvi. Umrli so v petek v izraelskem napadu na njihovo hišo v Han Junisu. Preživela sta le njihov 11-letni bratec Adam in oče, mama, dr. Ala al-Nadžar, je bila v službi. V eni zadnjih bolnišnic na območju Gaze dela kot pediatrinja.

OGLAS

Dr. Ala al-Nadžar se je v petek zjutraj pred odhodom v službo kot vsak dan poslovila od svojih otrok. Skrbelo jo je, a malih pacientov ni mogla pustiti brez oskrbe. Zdravila je dojenčke, ki so komaj preživeli izraelske napade, piše Guardian. Dr. Ala al-Nadžar je v petek zjutraj zadnjič videla svoje otroke. Nekaj ur pozneje so iz njihove porušene hiše, ki jo je po napadu zajel še požar, vlekli njihova povsem požgana in neprepoznavna trupla. Sedem so jih našli, dveh – tudi najmlajše – še ne. "To je ena najbolj srce parajočih tragedij od začetka konflikta. In zgodila se je pediatrinji, ki je svoje življenje posvetila reševanju otrok," je dejal Mohamed Saker, vodja zdravstvene nege v bolnišnici Naser, kjer je zaposlena.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ali al-Nadžar je bil med prvimi na kraju neopisljivega zločina. Je stric ubitih otrok in starejši brat njihovega očeta, Hamdija al-Nadžarja. "Ko sem slišal, da so hišo bombardirali, sem stekel v avto in se odpeljal tja, saj sem vedel, da so bili brat in otroci doma. Ko sem prispel, me je pretreslo. Nečaka Adama sem našel ležati na tleh pod ruševinami. Bil je pokrit s sajami, njegova oblačila so bila razparana, a njegova duša je bila še vedno v njem. Moj brat je ležal na drugi strani in močno krvavel iz glave in prsnega koša, roko mu je odtrgalo. Dihal je le s težavo," je pripovedoval.

Edini preživeli sin pediatrinje iz Gaze FOTO: Profimedia icon-expand

Ali je poklical reševalce in ponesrečenca odpeljal v bolnišnico. Nato se je vrnil, da bi poiskal preostalih devet otrok. Upanja, da jih bo našel žive, je bilo hitro konec. Ala al-Nadžar je prispela, ravno ko so izpod ruševin potegnili telo njene hčerke Rival. Reševalce je prosila, naj ji dovolijo, da jo še zadnjič podrži v naročju, piše Guardian. Nato je odhitela v bolnišnico k sinu in možu, od tam pa v mrtvašnico, kamor so prenesli posmrtne ostanke njenih otrok. "Ala je odšla v mrtvašnico, pestovala otroke, jim recitirala iz Korana in molila zanje," je povedal vodja otroškega oddelka dr. Ahmed al-Fara, ki je dodal, da je bila kljub grozljivi tragediji neverjetno mirna in zbrana.

Moje edino upanje je, da ubiti ne bodo samo imena na papirju. Ustvarjeni smo bili kot vsako drugo človeško bitje na tem svetu in tako kot vsako drugo človeško bitje imamo tudi mi pravico živeti. dr. Ahmed al-Farra

Ni besed, ki bi lahko opisale njeno izgubo, je poudaril. "Preden karkoli rečete, si predstavljajte, da se kaj takega zgodi vam, da nenadoma izgubite vse ljudi, ki so povezani z vami." Potem ko se je poslovila od ubitih otrok, je Ala al-Nadžar odhitela skrbet za preživelega sina in moža. 11-letni Adam ima zmerne do hude poškodbe, medtem ko življenje njegovega očeta visi na nitki. Utrpel je namreč poškodbe možganov, več zlomov v prsnem košu in številne rane zaradi šrapnelov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči