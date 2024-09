'Tragedijo v londonski stolpnici leta 2017 povzročila nesposobnost in pohlep'

Preiskovalci so predstavili poročilo več let trajajoče preiskave požara v londonski stolpnici, ki je junija 2017 terjal 72 smrtnih žrtev. Največji del krivde so pripisali gradbincem in proizvajalcem gradbenih materialov, ki jih obtožujejo namernega zavajanja glede varnosti, del pa tudi državnim in lokalnim oblastem ter londonskim gasilcem.

Poročilo najostreje kritizira proizvajalce fasadnih oblog in izvajalce prenove fasade na stolpnici, ki jim pripisuje največji delež krivde za požar, pa tudi več zaporednih britanskih vlad, lokalne oblasti, upravnike stavbe ter londonske gasilce, poroča britanski BBC. Proizvajalci fasadnih oblog so glede na navedbe preiskovalcev svoje izdelke lažno predstavljali kot varne, izvajalci gradbenih del pa tega niso ustrezno preverjali in so "spodbujali kulturo prelaganja odgovornosti". Z varnostnimi tveganji se niso ukvarjale niti državne niti lokalne oblasti, čeprav so že od zgodnjih 90. let vedele za neustrezne standarde, vendar so glede na navedbe preiskovalcev "vztrajno izkazovale brezbrižnost do požarne varnosti". Ob tem so neustrezno ravnale tudi v odnosih s prizadetimi v požaru.

Požar v stolpnici Grenfell

Del krivde preiskovalci pripisujejo tudi londonskim gasilcem, ki niso imeli ustrezne strategije za evakuacijo stavbe, ko so izgubili nadzor nad požarom, in so neutemeljeno domnevali, da se takšen požar preprosto ne more zgoditi. "Vsi sodelujoči ne nosijo enakega deleža krivde za katastrofo, vendar so vsi prispevali na svoj način. Večji del krivde je moč pripisati nesposobnosti, del pa tudi nepoštenosti in pohlepu," je ob predstavitvi poročila po poročanju BBC povedal vodja ekipe preiskovalcev Martin Moore-Bick. Policija preiskuje 19 organizacij in 58 posameznikov Rezultate preiskave so predstavili skoraj šest let po tem, ko je ekipa strokovnjakov začela obravnavati dokaze o tem, kaj je 14. junija 2017 privedlo do smrti 72 ljudi v požaru v londonski stolpnici Grenfell Tower. Šlo je za najbolj smrtonosen požar v stanovanjski stavbi v Veliki Britaniji po drugi svetovni vojni.

