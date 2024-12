Tragičen epilog zasilnega pristanka v Gradcu: umrl 23-letni stevard

Airbus A220-300 letalskega prevoznika Swiss, ki je hčerinska družba nemške Lufthanse, je 23. decembra s 74 potniki in petimi člani posadke na krovu vzletelo iz Bukarešte proti Zürichu. Toda pot iz Romunije v Švico se je predčasno končala, saj je pilot po težavah z motorjem poslal klic v sili. Potniško kabino je napolnil gost dim in letalo je moralo zasilno pristati v sosednji Avstriji.

Po pristanku na bližnjem letališču v Gradcu je po poročanju avstrijske televizije ORF zaradi vdihavanja dima zdravniško pomoč potrebovalo 12 potnikov, v bolnišnico so morali tudi nekateri člani posadke. Enega izmed njih so sprejeli v kritičnem stanju, zdravniki so se ves teden borili za njegovo življenje, toda nazadnje je bitko izgubil. Po poročanju portala Vienna.at je šlo za stevarda, ki je bil star komaj 23 let. Vzroka smrti uradno še niso sporočili, odrejena je bila obdukcija.