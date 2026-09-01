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Tragičen konec izleta: dva prijatelja umrla, tretjega iščejo

Phoenix, 01. 09. 2026 08.18 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
D.L.
Poplave v Velikem kanjonu

Za tri prijatelje, ki so se odpravili na "več dni jezdenja, kampiranja, ribarjenja in raziskovanja" v Veliki kanjon, se je izlet končal tragično. V nenadnih poplavah sta dva umrla, tretjega še iščejo. Rešili so okoli 80 ljudi. Povodenj je močno poškodovala tudi tamkajšnji vodovod. Vse hotele in koče na območju narodnega parka so zato zaprli, za prebivalce pa odredili izredne omejitve porabe vode.

Nenadne silovite poplave v Velikem kanjonu so konec tedna zahtevale dve življenji, ena oseba je še pogrešana. Več kot 80 ljudi so rešili.

Nesreča je udarila v soboto. Bil je lep dan, nato se je nenadoma vse spremenilo, so pripovedovali obiskovalci ene največjih ameriških znamenitosti, ki jih je povodenj ujela. Zatekli so se na skalne previse in druga višje ležeče območja in tam ure dolgo čakali na pomoč. 45 so jih s helikopterji rešili v soboto, 37 šele v nedeljo.

Z višine so opazovali, kako se je območju približal ogromen vodni val in kako se je struga napolnila z debli, vejami in drugim materialom.

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Hudourniške poplave so zajele območje potoka Bright Angel Creek, kjer je tudi kamp, priljubljen med raftarji in pohodniki. Eden od njih, Daniel Evans, je za AP pripovedoval, da je tistega dne sicer večkrat deževalo, da pa nič ni kazalo na katastrofo, ki je sledila. Celo čuvarji parka, ki so ga med najhujšim 30-minutnim nalivom spodbujali, naj se čim prej umakne, so mu pred tem dejali, da je videti varno. "Brez prestanka je deževalo in ko sem pakiral svoje stvari, sem imel pogled ves čas uprt navzgor po toku in samo molil sem, da proti nam ne prihaja vodni zid," je povedal, da so se mu v mislih vrteli prizori iz Nepala.

Na območju, ki so ga zajele poplave, se je znašel tudi zdravnik Parth Desai, ki se je na izlet opravil s kolegi pod vodstvom parkovnega čuvaja, piše Guardian. Močan naliv je prišel iznenada, je pripovedoval. "Videli smo, kako je potok narasel in poplavil, slapovi so se nenadoma pojavili od nikoder, skale, blato, povsod so se prožili zemeljski plazovi," je povedal. Hudourniki so odnesli brvi čez potok ter spremenili podobo pokrajine – razširili so strugo potoka, podaljšali obstoječo brzico na reki ali pa ustvarili novo.

Tragičen konec izleta za tri prijatelje

Med umrlimi sta 46-letni John Giusti in 42-letni Brent Rosenkranz iz Teksasa, ki sta se na izlet odpravila s 53-letnim prijateljem Timothyjem Smithom iz Wyominga. Slednji je še vedno pogrešan. Njihove družine so v skupnem sporočilu pojasnile, da so moški načrtovali "več dni jezdenja, kampiranja, ribarjenja in raziskovanja".

Poletni nalivi lahko Veliki kanjon hitro spremenijo v vodno past. Strma in skalnata pobočja brez vegetacije povzročijo, da voda hitro steče in se zbere na dnu. Kar bi bil drugje morda običajen poletni naliv, se lahko tu spremeni v silovit vodni zid, ki drvi skozi kanjon, piše AP.

Tokratne poplave pa so močno poškodovale tudi edini vodovod, ki oskrbuje narodni park Veliki kanjon. Oblasti so zato ukazale zaprtje vseh koč in hotelov, za peščico celoletnih prebivalcev pa uvedle izredne omejitve porabe vode.

Namestnik upravnika narodnega parka Brian Drapeaux je povedal, da pristojni še niso v celoti ocenili škode, vendar je park sporočil, da je poškodovanih približno 40 odstotkov vodovoda.

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