Tragičen konec izleta: dva prijatelja umrla, tretjega iščejo

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Poplave v Velikem kanjonu AP

Poplave v Velikem kanjonu AP

Poplave v Velikem kanjonu AP

Poplave v Velikem kanjonu AP

Poplave v Velikem kanjonu AP

Poplave v Velikem kanjonu AP

Poplave v Velikem kanjonu AP

Poplave v Velikem kanjonu AP

Poplave v Velikem kanjonu AP

















Nenadne silovite poplave v Velikem kanjonu so konec tedna zahtevale dve življenji, ena oseba je še pogrešana. Več kot 80 ljudi so rešili. Nesreča je udarila v soboto. Bil je lep dan, nato se je nenadoma vse spremenilo, so pripovedovali obiskovalci ene največjih ameriških znamenitosti, ki jih je povodenj ujela. Zatekli so se na skalne previse in druga višje ležeče območja in tam ure dolgo čakali na pomoč. 45 so jih s helikopterji rešili v soboto, 37 šele v nedeljo. Z višine so opazovali, kako se je območju približal ogromen vodni val in kako se je struga napolnila z debli, vejami in drugim materialom.

Hudourniške poplave so zajele območje potoka Bright Angel Creek, kjer je tudi kamp, priljubljen med raftarji in pohodniki. Eden od njih, Daniel Evans, je za AP pripovedoval, da je tistega dne sicer večkrat deževalo, da pa nič ni kazalo na katastrofo, ki je sledila. Celo čuvarji parka, ki so ga med najhujšim 30-minutnim nalivom spodbujali, naj se čim prej umakne, so mu pred tem dejali, da je videti varno. "Brez prestanka je deževalo in ko sem pakiral svoje stvari, sem imel pogled ves čas uprt navzgor po toku in samo molil sem, da proti nam ne prihaja vodni zid," je povedal, da so se mu v mislih vrteli prizori iz Nepala. Na območju, ki so ga zajele poplave, se je znašel tudi zdravnik Parth Desai, ki se je na izlet opravil s kolegi pod vodstvom parkovnega čuvaja, piše Guardian. Močan naliv je prišel iznenada, je pripovedoval. "Videli smo, kako je potok narasel in poplavil, slapovi so se nenadoma pojavili od nikoder, skale, blato, povsod so se prožili zemeljski plazovi," je povedal. Hudourniki so odnesli brvi čez potok ter spremenili podobo pokrajine – razširili so strugo potoka, podaljšali obstoječo brzico na reki ali pa ustvarili novo.

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