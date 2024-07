Tragičen konec postavljanja pred dekleti: 17-letnik padel s strehe avtomobila

Pri Kurirju opisujejo pričevanje sosede, ki je med prvimi prihitela na kraj nesreče. Pojasnila je, da se je nesreča zgodila v ulici, kjer je nočni lokal, v katerem se ob sobotah zbira mladina. Kot pravi, zabavo vedno spremljajo tudi zvoki škripajočih gum, tokrat pa se je običajnemu vpitju pridružilo še klicanje na pomoč. Najprej je dol odšel njen mož, saj je mislil, da je nekomu postalo slabo zaradi prekomerne količine alkohola, nato pa se mu je v pižami in copatih na ulici pridružila še sama.

Prebijala se je skozi gručo mladih, dekleta so jokala, nato pa je zaslišala: "Sedel je na strehi, ko so se vozili."

Sredi ceste je ležal fant z razbito glavo, povsod je bila kri. Voznik avtomobila je sedel na tleh poleg njega. Reševalci so bliskovito prispeli na kraj nesreče, vendar poškodovanemu niso mogli več pomagati.

Povedala je, da so ji obupani najstniki povedali, da se je vse skupaj začelo v šali, skupinica je skušala narediti vtis na neka dekleta, zato so se odločili, da se bodo skušali izkazati z nevarno vožnjo. Dva sta splezala na streho avtomobila in se držala ob strani, za volan pa je sedel neizkušeni mladoletnik brez vozniškega dovoljenja, pripoveduje. Tako je pospešil, čez 50 metrov pa sunkovito zavrl. En fant se je uspel obdržati na strehi, drugega pa je torej vrglo z nje in podvig se je tako končal tragično.