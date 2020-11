Tragičen konec domnevne ugrabitve otroka v Kanadi

"Prezgodaj je še, da bi ugotavljali, zakaj je policija streljala in kaj točno se je zgodilo," je novinarjem povedala Monica Hudon, tiskovna predstavnica policije v Ontariu.

Policisti v kraju Kawartha Lakes so bili v četrtek zjutraj obveščeni o družinskem prepiru, v katerega naj bi bilo vključeno tudi orožje. Po prepiru naj bi oče domnevno ugrabil enoletnega otroka. Očividec dogodka je dejal, da je ženska s svojim otrokom in v spremstvu svojega terapevta potrkala na njegova vrata in prosila za zatočišče. "Potrkali so na vrata in me prosili, če jih sprejmem. Razložili so, da je mož ugrabil najmlajšega otroka in z njim zbežal," je dejal Tom Decicco.