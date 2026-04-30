Tujina

Tragičen konec iskanja: našli truplo petletnice, osumljenec na begu

Sydney, 30. 04. 2026 10.01 pred 46 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Kumanjayi Majhna Deklica

V bližini avstralskega Alice Springsa so po večdnevnem iskanju našli truplo petletne deklice iz aboridžinske skupnosti, ki so jo ugrabili iz doma. Policija Severnega teritorija izvaja forenzične preiskave za potrditev identitete in vzroka smrti ter nadaljuje obsežno iskanje osumljenca, ki naj bi bil z deklico nazadnje viden na noč njenega izginotja.

Deklico so nazadnje videli v soboto, ko so jo malo pred polnočjo dali spat v aboridžinskem taborišču blizu Alice Springsa, poroča BBC.

Punčko se zaradi kulturnih razlogov naziva s Kumanjayi Majhna Deklica (iz prevoda Kumanjayi Little Baby). Uporaba imen umrlih oseb, pa tudi predvajanje njihove podobe ali glasu, namreč krši kulturne protokole glede žalovanja v mnogih skupnostih aboridžinov in otočanov Torresove ožine in tega ni mogoče storiti brez dovoljenja njihovih družin.

Policija Severnega teritorija je sporočila, da so v četrtek našli truplo otroka in da potekajo forenzični testi, s katerimi bodo potrdili identiteto in vzrok smrti deklice. Prečesavali so bližnje grmovje in puščavo in iskali Jeffersona Lewisa, ki so ga šest dni pred izginotjem Kumanjayi Majhne Deklice izpustili iz zapora, približno v istem času pa je izginil.

"Verjeli smo, da je umoril tega otroka," je novinarjem povedal vodja preiskave Peter Malley: "Jeffersonu Lewisu sporočam: prihajamo pote." V bližini taborišča so našli otroško spodnje perilo, forenzične preiskave pa so potrdile, da vsebuje DNK tako deklice kot 47-letnega Lewisa, je dodal.

Osumljenec je v noči njenega izginotja deklico držal za roko

Lewis – za katerega lokalni mediji poročajo, da je daljni sorodnik – je bil večkrat v zaporu zaradi kaznivih dejanj, povezanih z nasiljem v družini. Izpustili so ga manj kot teden dni, preden so ga pozno v noči dekličinega izginotja videli, kako jo drži za roko.

FOTO: Policija Severnega teritorija (Avstralija)

V izjavi je njena mama, katere imena niso razkrili, dejala, da je bila njena hči ljubljena in da jo je pogrešala. "Tako težko bo živeti preostanek življenja brez tebe," je dejala: "Vemo, da si v nebesih z ostalimi člani družine in Jezusom. Z bratom te bova nekega dne srečala."

Dekličina mama se je zahvalila tudi številnim ljudem, tako policistom kot prostovoljcem, ki so več dni preiskovali območje okoli kampa Old Timers – območja, kjer aborigini bivajo, ko so v Alice Springsu.

Deklico je iskalo okoli 200 ljudi. "In pet dni je imel vsak prebivalec Severnega teritorija srce v grlu in čakal na trenutek, ko smo prejeli obvestilo, da so jo našli varno in zdravo ... Vsi so neverjetno pretreseni," je dejala predsednica vlade Severnega teritorija Avstralije Lia Finocchiaro.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

NeXadileC
30. 04. 2026 11.15
Še ena smrt, po nepotrebnem.
