Tragičen konec iskanja: našli truplo petletnice, osumljenec na begu

Deklico so nazadnje videli v soboto, ko so jo malo pred polnočjo dali spat v aboridžinskem taborišču blizu Alice Springsa, poroča BBC.

Punčko se zaradi kulturnih razlogov naziva s Kumanjayi Majhna Deklica (iz prevoda Kumanjayi Little Baby). Uporaba imen umrlih oseb, pa tudi predvajanje njihove podobe ali glasu, namreč krši kulturne protokole glede žalovanja v mnogih skupnostih aboridžinov in otočanov Torresove ožine in tega ni mogoče storiti brez dovoljenja njihovih družin.

Policija Severnega teritorija je sporočila, da so v četrtek našli truplo otroka in da potekajo forenzični testi, s katerimi bodo potrdili identiteto in vzrok smrti deklice. Prečesavali so bližnje grmovje in puščavo in iskali Jeffersona Lewisa, ki so ga šest dni pred izginotjem Kumanjayi Majhne Deklice izpustili iz zapora, približno v istem času pa je izginil.

"Verjeli smo, da je umoril tega otroka," je novinarjem povedal vodja preiskave Peter Malley: "Jeffersonu Lewisu sporočam: prihajamo pote." V bližini taborišča so našli otroško spodnje perilo, forenzične preiskave pa so potrdile, da vsebuje DNK tako deklice kot 47-letnega Lewisa, je dodal.