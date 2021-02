Tragičen konec petelinjega boja: žival zabodla lastnika

V Indiji so petelinji boji nezakoniti od leta 1960.

Indijska policija je sporočila, da so v začetku tedna obravnavali nesrečni dogodek, ko je petelin ubil svojega lastnika, piše BBC. Žival je, medtem ko so jo pripravljali za boj, pobegnila in zabodla svojega lastnika.

Policija sedaj išče še 15 ljudi, vpletenih v organizacijo petelinjega boja, ki je potekal v vasi Lothunur v zvezi državi Telangana. Žival so po dogodku pridržali na policijski postaji, nato so jo vrnili na kmetijo. Vpletene v dogodek bremenijo nezakonitih stav in prirejanja petelinjih bojev. Lokalni policist B. Dživan je dejal, da bodo petelina kasneje na sodišče privedli kot dokazni material.

Petelinji boji so v Indiji nezakoniti že od leta 1960, vendar oblasti ugotavljajo, da so še vedno razmeroma pogosti na podeželskih območjih, kot je Telangana. Večinoma jih prirejajo v času hindujskega festivala sankranti.

Toda ni se zgodilo prvič, da je lastnika ubil lasten petelin. Lani je moški v zvezni državi Andra Pradeš umrl v podobnih okoliščinah. Rezilo, pritrjeno na nogo petelina, ga je zabodlo v vrat. Sicer vsako leto v bitkah umre na tisoče petelinov, kljub prizadevanjem organizacij za zaščito živali pa pritegnejo veliko število ljudi.