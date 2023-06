Tragičen konec poroke v Avstraliji: Deset gostov mrtvih, 25 poškodovanih

Nesreča se je zgodila nekaj po 23.30 na krožišču na cesti Wine Country Drive v kraju Greta v regiji Hunter Valley v zvezni državi Novi Južni Wales severno od Sydneyja. Avtobus se je prevrnil med zavijanjem v krožišču. Potniki na avtobusu so bili gostje na poroki v vinski kleti Wandin Estate Winery in so se odpravljali proti mestu Singleton, kjer so imeli nastanitve.

58-letnega voznika so aretirali in pridržali na policijski postaji v Cessnocku, zoper njega pa bodo vložili obtožnico, je povedala pomočnica policijskega komisarja Tracy Chapman . Ni želela navesti podrobnosti o obtožbah, vključno s tem, ali je bila ključen dejavnik tudi prekoračena hitrost, vendar je novinarjem povedala, da "imajo dovolj informacij, da lahko zatrdijo, da bo vložena obtožnica" .

Drugi, ki so se v času nesreče peljali mimo, so za avstralske medije povedali, da je bila megla tako gosta, da ni bilo mogoče videti niti utripajočih luči policijskih avtomobilov, reševalnih vozil in gasilskih tovornjakov.

Predsednik vlade Anthony Albanese se je zahvalil prvim posredovalcem ter ponudil vladno podporo žrtvam in njihovim družinam ter dejal, da "duševne brazgotine ne bodo izginile".

"To, da se takšen veseli dan na čudovitem kraju konča s tako strašno izgubo življenj in poškodbami, je tako kruto, žalostno in nepravično," je novinarjem dejal Albanese. "Ljudje za poroke najemajo avtobuse, da bi zagotovili varnost svojih gostov. To samo še povečuje nepredstavljivo naravo te tragedije."