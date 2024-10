Tragičen padec direktorja s požarnih stopnic: 'Ni znakov kaznivega dejanja'

Dan po tem, ko je odjeknila novica, da je vplivni mož v zdravstvenem sektorju umrl, je slednje potrdila tudi policija. "V ponedeljek ob 10.45 so na območju zdravstvene ustanove našli truplo 66-letnega moškega," so sporočili. Med preiskavo tragedije sicer pristojni niso odkrili sledov, ki bi nakazovali, da je smrt Ćorušića posledica kaznivega dejanja.

"Ante Ćorušić je s svojo predanostjo, delom, skrbjo za zaposlene in paciente KBC Zagreb ter svojim prispevkom k razvoju KBC Zagreb in hrvaškega zdravstva v vseh nas pustil neizbrisen pečat. Svojo dolžnost je opravljal častno, pošteno in odgovorno ter s svojimi dejanji in prisotnostjo obogatil življenja mnogih," so se od direktorja poslovili v njegovi bolnišnici.

Moški je zaradi poškodb, ki jih je utrpel ob padcu z višine približno osem metrov, umrl na kraju dogodka. "Truplo so prepeljali na Inštitut za sodno medicino in kriminologijo," so še sporočili s policije.

Kot so povedali, je bil Ćorušić zdravnik, univerzitetni profesor, priznan in cenjen strokovnjak, domoljub in hrvaški veteran. "Njegova predanost in nesebično delo bosta za vedno ostala v srcih vseh, ki smo imeli čast sodelovati z njim. Ta nenadna in boleča izguba je globoko prizadela vse zaposlene v KBC Zagreb, njegov odhod pa bo v naših življenjih pustil veliko praznino," so še dodali.

Oglasil se je tudi nekdanji minister za zdravje Darko Milinović, ki je na družbenem omrežju opisal svoj zadnji pogovor s kolegom in šok ob novici o njegovi smrti. "Naj ti bo lahka ta hrvaška gruda, ki si jo imel tako rad. Hrvaška je izgubila domoljuba, hrvaško zdravstvo in naši sodelavci pa velikega človeka," je zapisal ter njegovi družini in sodelavcem izrekel sožalje.

Sožalje svojcem so izrekli še hrvaški premier Andrej Plenković in zdravstveni minister Vili Beroš ter v Hrvaški zdravniški zbornici (HLK). "Z veliko žalostjo sem sprejel novico o nenadni smrti Anteja Ćorušića, uglednega zdravnika in profesorja. Bil je velik človek in prijatelj," je dejal Plenković in ob tem poudaril, da je Ćorušić veliko prispeval k hrvaškemu zdravstvenemu sistemu.