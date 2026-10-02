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Tragična bilanca požara pri Omišu: trije mrtvi, pet še vedno v kritičnem stanju

Omiš, 02. 10. 2026 16.41 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Požar v Omišu

Mineva 50 dni od katastrofalnega požara, ki je zajel območje Omiša. Zgorelo je 58 hiš, tri osebe so umrle. Pet jih je še vedno v kritičnem stanju, zdravijo jih v bolnišnicah v Zagrebu in Splitu. Ena oseba pri dihanju potrebuje pomoč mehanskega ventilatorja, redno jim previjajo opečene predele telesa in s kirurškimi posegi odstranjujejo odmrlo tkivo. Hude poškodbe je v požaru utrpelo tudi mladoletno dekle.

Natanko 50 dni je minilo od grozljivega požara v Lokvi Rogoznici pri Omišu. Zagorelo je okoli 23. ure, ogenj pa je pogoltnil več kot 1000 hektarjev površin, 58 hiš, 39 vozil in 25 plovil. In terjal tudi tri smrtne žrtve – umrli so mlada sezonska delavka iz Bosne in Hercegovine, upokojeni gasilec iz Omiša in 58-letna ženska, ki je delala v vili v kraju Balića Rat. Več deset ljudi je bilo poškodovanih.

Pet se jih še vedno bori za življenje

Na bolnišničnem zdravljenju še zmeraj ostaja pet oseb.

Kot poroča hrvaški spletni porart Net.hr, se zdravstveno osebje oddelka za intenzivno zdravljenje Kliničnega bolnišničnega centra (KBC) Split še vedno bori za življenje dveh pri njih hospitaliziranih pacientov, ki sta v kritičnem stanju. "Stanje bolnikov je resno, a stabilno, še naprej sta odvisna od intenzivnega zdravljenja," je dejala Kristina Bitanga, predstavnica bolnišnice za odnose z javnostmi. Deležna sta vsakodnevne kirurške oskrbe, vključno s previjanjem opečenih predelov in po potrebi kirurškimi posegi. "Njuno stanje je boljše kot je bilo takoj po poškodbah, vendar ostaja resno, z negotovo prognozo," dodaja Bitanga.

Še tri bolnike, ki so še zmeraj življenjsko ogroženi, zdravijo v Zagrebu. Tudi po 50 dneh njihovo stanje ostaja resno oziroma kritično. "Bolnike zdravimo na oddelku za intenzivno nego. Eden potrebuje mehansko predihavanje, zdravila za vzdrževanje krvnega tlaka in dializo. Preostala dva dihata samostojno," so sporočili iz KBC Sestre usmiljenke. Kot so dodali, vsi prejemajo antibiotično zdravljenje, prilagojeno njihovemu kliničnemu stanju in izvidom, ter so v rednih presledkih deležni kirurških posegov za odstranitev odmrlega tkiva.

Hude poškodbe je v požaru utrpelo tudi mladoletno dekle. 17-letnico so prepeljali na zdravljenje v zagrebško Kliniko za otroške bolezni. Iz bolnišnice so sporočili, da je dekle že v fazi rehabilitacije, v domačo oskrbo pa jo bodo najverjetneje odpustili konec prihodnjega tedna. 

Kot še poroča Net.hr, zdravniki vso pozornost zdaj tako namenjajo nadaljnjemu zdravljenju pacientov, katerih stanje ostaja negotovo.

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